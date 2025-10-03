РУС
НАТО нуждается в четких процедурах для сбивания российских самолетов-нарушителей, "красные линии" не помогают, - глава МИД Латвии Браже

Глава МИД Латвии Байба Браже

В вопросе возможного сбивания российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран НАТО, важны не разговоры о "красных линиях", а четкие процедуры соответствующих действий и их выполнение.

Об этом в интервью Укринформу сказала глава МИД Латвии Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.

"Спекуляции о красных линиях не помогают. Самое главное - чтобы существовали четкие процедуры действий и реагирования. Худшим результатом было бы случайное сбивание или инцидент такого рода. Если сбитие и произойдет, то это должно быть абсолютно понятно как тем, кто нарушил воздушное пространство, так и тем, кто на это отвечает. Военные хорошо знают, что делать", - отметила она.

Браже подчеркнула, что НАТО передало по этому поводу "четкие месседжи" российской стороне.

"Внутри НАТО эти вопросы обсуждались, были консультации между союзниками, и четкие месседжи переданы россиянам. Все довольно просто: самое важное - иметь четкие процедуры, чтобы Россия понимала, что нарушение воздушного пространства недопустимо, и что действия имеют последствия", - добавила латвийский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый, кто нарушает воздушное пространство стран ЕС, может подвергнуться ответным ударам, - Макрон

Как сообщалось, Североатлантический совет НАТО, который собрался по просьбе Эстонии для консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, подтвердил, что Альянс будет реагировать на безответственное поведение России в необходимый способ и время, оставаясь преданным обязательствам в рамках статьи 5.

їбашить їх нужно . от і всі процедури
03.10.2025 16:38
+1
спочатку треба з півроку почухати ріпу - а потім розтелитися цитатами Канта. Ну і нарешті засунути червоні лінії в с раку. То 3.14дець які ялові.
03.10.2025 16:42
+1
Дозвольте Україну патрулювати ваше небо
03.10.2025 16:47
У питанні можливого збиття російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн НАТО, важливими є не розмови про "червоні лінії", а чіткі процедури відповідних дій та їхнє виконання. ЯКІ ПРОЦЕДУРИ,ЩО ВОНА НЕСЕ КУЙНЮ, ПОРУШНИКИ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ,МАЮТЬ ЗНИЩУВАТИСЬ ЯК ТІЛЬКИ БУДУТЬ ВИЯВЛЕНІ.
03.10.2025 16:35
Процедури - а збивати - нє?
03.10.2025 16:38
їбашить їх нужно . от і всі процедури
03.10.2025 16:38
Шось турки не дуже питали про процедури, залетів- отримав
03.10.2025 16:39
Пояснюю для дебілів-сцикунів, що в танку. Навіть якщо ви зіб'єте руські літаки по ваших правилах, неузгоджених з ******, ви будете винуваті.)))))
03.10.2025 16:40
Боже, яке це НАТО кончене. Існують вже 76 років, а навіть самі не знають, як реагувати на повітряні атаки. Коли прилетить по Берліну чи Парижу, а воно прилетить з такими імпотентами при владі, тоді й будуть думати.
03.10.2025 16:40
спочатку треба з півроку почухати ріпу - а потім розтелитися цитатами Канта. Ну і нарешті засунути червоні лінії в с раку. То 3.14дець які ялові.
03.10.2025 16:42
Проведіть хФіалєтові, якщо червоні не допомагають, імпотенти *******,
03.10.2025 16:44
Процедури в НАТО- чіткіше нІкуди.Один занепокоюється, другий стурбовується а ще двоє консультуються.
03.10.2025 16:45
а трєтьому НАТО зовсім не до вдоби - в кацапляндію воно хоче
03.10.2025 16:49
хоче в кацапію, дядік.
03.10.2025 16:52
Дозвольте Україну патрулювати ваше небо
03.10.2025 16:47
***** на валдаї відкрито висміяв НАТО і назвав його бумажним тигром. Оце дожили
03.10.2025 16:48
Турки показали як треба.
03.10.2025 16:55
Дуже ржачний цей тренд у ******** політиці шодо отіх смердючих червоних ліній.
03.10.2025 17:07
Думаю варто добре подумати пару десятків місяців і лише тоді коли узгодили спільне рішення висловити свою не згоду з агресивними діями і надіслати в кацапію ноту протесту.
400 лямів населення=багато бюрократів=багато часу від відчуття до рішення і від рішення до дії.
"ліберали" блін.
03.10.2025 17:08
***** дурак что на Украину попер. Надо было сразу Сувалкский коридор брать. Пока НАТО согласовывало бы процедуры, он бы уже всю Прибалтику оккупировал.)
03.10.2025 17:12
на кожну інструкція повинна бути інструкція как написати інструкцію на використання цієї інструкції...
03.10.2025 17:18
 
 