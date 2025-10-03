НАТО нуждается в четких процедурах для сбивания российских самолетов-нарушителей, "красные линии" не помогают, - глава МИД Латвии Браже

В вопросе возможного сбивания российских истребителей, нарушающих воздушное пространство стран НАТО, важны не разговоры о "красных линиях", а четкие процедуры соответствующих действий и их выполнение.

Об этом в интервью Укринформу сказала глава МИД Латвии Байба Браже, информирует Цензор.НЕТ.

"Спекуляции о красных линиях не помогают. Самое главное - чтобы существовали четкие процедуры действий и реагирования. Худшим результатом было бы случайное сбивание или инцидент такого рода. Если сбитие и произойдет, то это должно быть абсолютно понятно как тем, кто нарушил воздушное пространство, так и тем, кто на это отвечает. Военные хорошо знают, что делать", - отметила она.

Браже подчеркнула, что НАТО передало по этому поводу "четкие месседжи" российской стороне.

"Внутри НАТО эти вопросы обсуждались, были консультации между союзниками, и четкие месседжи переданы россиянам. Все довольно просто: самое важное - иметь четкие процедуры, чтобы Россия понимала, что нарушение воздушного пространства недопустимо, и что действия имеют последствия", - добавила латвийский министр.

Как сообщалось, Североатлантический совет НАТО, который собрался по просьбе Эстонии для консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, подтвердил, что Альянс будет реагировать на безответственное поведение России в необходимый способ и время, оставаясь преданным обязательствам в рамках статьи 5.