Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору біля кордону з РФ та Білоруссю

Латвія заявила про активність військових літальних апаратів РФ біля своїх кордонів

Латвія вирішила продовжити обмеження у повітряному просторі власної країни поблизу кордону з Білоруссю і Росією. Воно діятиме у вечірній та нічний час.

Про це повідомили у міністерстві оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, обмеження діятиме з середи, 8 жовтня, в темний час доби з 20:00 до 7:00. У Міноборони не назвали терміну, до якого діятимуть обмеження, а зазначили, що воно триватиме до ухвалення "подальших рішень".

Також у міністерстві пояснили, що обмеження запровадили "враховуючи інциденти порушення повітряного простору в інших країнах НАТО".

Також читайте: У Латвії наразі не виявили доказів причетності РФ до кібератаки на держсайти

Як зазначив міністр оборони Андріс Спрудс, ці і наступні рішення пов’язані з плануванням операції НАТО "Східний вартовий", а також координацією з рештою країн Балтії.

