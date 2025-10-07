Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства у границы с РФ и Беларусью

Латвия решила продлить ограничения в воздушном пространстве собственной страны вблизи границы с Беларусью и Россией. Оно будет действовать в вечернее и ночное время.

Об этом сообщили в министерстве обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как отмечается, ограничение будет действовать со среды, 8 октября, в темное время суток с 20:00 до 7:00. В Минобороны не назвали срока, до которого будут действовать ограничения, а отметили, что оно продлится до принятия "дальнейших решений".

Также в министерстве пояснили, что ограничения ввели "учитывая инциденты нарушения воздушного пространства в других странах НАТО".

Как отметил министр обороны Андрис Спрудс, эти и последующие решения связаны с планированием операции НАТО "Восточный страж", а также координацией с остальными странами Балтии.

