В Латвии пока не обнаружили доказательств причастности РФ к кибератаке на госсайты

На данный момент собранная информация не свидетельствует о том, что Россия была главным инициатором DDoS-атаки на государственные и муниципальные сайты Латвии.

Об этом заявил заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Варис Тейванс, пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни во время мониторинга различных каналов коммуникации нападающих, ни по другим источникам информации не видно, что такую атаку планировали именно там", - сказал Тейванс после встречи ответственных учреждений с премьер-министром Эвикой Силиней.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Чиновник добавил, что спекулировать об участии России пока преждевременно.

Сейчас проводится расследование совместно с Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC). Выводы по атаке ожидаются примерно через неделю.

Ранее сообщалось о том, что 2 октября, утром государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

Читайте также: Масштабная кибератака парализовала госсайты Латвии - работа восстановлена