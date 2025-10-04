РУС
В Латвии пока не обнаружили доказательств причастности РФ к кибератаке на госсайты

кибератака, хакер

На данный момент собранная информация не свидетельствует о том, что Россия была главным инициатором DDoS-атаки на государственные и муниципальные сайты Латвии.

Об этом заявил заместитель руководителя учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Варис Тейванс, пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни во время мониторинга различных каналов коммуникации нападающих, ни по другим источникам информации не видно, что такую атаку планировали именно там", - сказал Тейванс после встречи ответственных учреждений с премьер-министром Эвикой Силиней.

Чиновник добавил, что спекулировать об участии России пока преждевременно.

Сейчас проводится расследование совместно с Латвийским государственным центром радио и телевидения (LVRTC). Выводы по атаке ожидаются примерно через неделю.

Ранее сообщалось о том, что 2 октября, утром государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

Читайте также: Масштабная кибератака парализовала госсайты Латвии - работа восстановлена

Латвия (1400) кибератака (191)
Погано шукали.
04.10.2025 00:19 Ответить
ну китайці чи хакери пончика теж могли "поучаствовать" ... на цій ниві багато гівнюків бабло підіймає 😎
04.10.2025 00:30 Ответить
мабуть мембарці.
04.10.2025 00:45 Ответить
Пошукайте у Екваторіальній Ґвінеї.
04.10.2025 01:13 Ответить
Муж приехал из командировки и сразу пошел искать любовника жены. Под кроватью нет, за занавесками нет, шкаф открыл-- и вот он стоит, здоровенный амбал. Тот говорит, "Ну что, нашел?" Муж говорит , нет, я ещё в ванной не искал.
04.10.2025 01:28 Ответить
А мИ сьдеся ні прічєм, ата сілоніє чаловечьки?
04.10.2025 02:26 Ответить
Молодці, головне без паніки, протриматись до весни і всі дружньо на шашлики...
04.10.2025 07:08 Ответить
Все свідчить про те, що то були марсіани, бо марсіани **** ой як не ******* латвійців!
04.10.2025 08:25 Ответить
Звичайно, що ні, це ні в якому разі не росія
04.10.2025 08:57 Ответить
 
 