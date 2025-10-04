УКР
У Латвії наразі не виявили доказів причетності РФ до кібератаки на держсайти

кібератака,хакер

Наразі зібрана інформація не свідчить про те, що Росія була головним ініціатором DDoS-атаки на державні та муніципальні сайти Латвії.

Про це заявив заступник керівника установи із запобігання інцидентам у сфері безпеки інформаційних технологій Cert.lv Варіс Тейванс, пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні під час моніторингу різних каналів комунікації нападників, ні за іншими джерелами інформації не видно, що таку атаку планували саме там", – сказав Тейванс після зустрічі відповідальних установ із прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею.

Посадовець додав, що спекулювати про участь Росії поки передчасно.

Наразі проводиться розслідування спільно з Латвійським державним центром радіо і телебачення (LVRTC). Висновки щодо атаки очікують приблизно за тиждень.

Раніше повідомлялося про те, що 2 жовтня, вранці державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

Читайте також: Масштабна кібератака паралізувала держсайти Латвії - роботу відновлено

Латвія (1422) кібератака (434)
Погано шукали.
04.10.2025 00:19 Відповісти
ну китайці чи хакери пончика теж могли "поучаствовать" ... на цій ниві багато гівнюків бабло підіймає 😎
04.10.2025 00:30 Відповісти
мабуть мембарці.
04.10.2025 00:45 Відповісти
Пошукайте у Екваторіальній Ґвінеї.
04.10.2025 01:13 Відповісти
