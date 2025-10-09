Латвия готова сыграть ведущую роль в разработке беспилотников в ЕС, - глава Минобороны страны Спрудс

Индустрия дронов

Латвия готова сыграть ведущую роль в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Минобороны Латвии, об этом заявил министр обороны Андрис Спрудс во время переговоров с еврокомиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом.

Отмечается, что важнейшим проектом обороны восточной границы является "Стена дронов", которая включает физическое укрепление границы как в воздухе, так и на суше, а также технологически передовые оборонные решения.

В частности, Спрудс заявил о готовности Латвии сыграть ведущую роль в развитии возможностей беспилотников в Европейском Союзе.

Отмечается, что для достижения этой цели создан Центр компетенции по автономным системам, а также предоставляется испытательная площадка для союзников.

Министр отметил, что латвийская индустрия беспилотников и борьбы с ними очень активна, а местная оборонная промышленность играет важную роль в укреплении региональной безопасности и развитии технологической независимости.

"Мы четко понимаем угрозы, с которыми сталкиваются страны восточного фланга, включая Латвию. Поэтому крайне важно быстро развивать и укреплять нашу общую оборону, начиная с укрепления внешней границы НАТО и Евросоюза", - отметил в свою очередь Кубилюс.

Он отметил, что "укрепление безопасности на восточном фланге требует объединения национальных ресурсов и глубоко интегрированного регионального подхода".

"Такие скоординированные действия с НАТО рассматриваются как единственный эффективный способ обеспечить реальную коллективную защиту и сдерживание для всего Европейского союза", - подчеркнул еврокомиссар.

Кроме того, Кубилюс приветствовал инициативу Латвии по укреплению обороноспособности, отметив, что Латвия подает пример и делится опытом, который является ценным как для приграничных стран и восточного фланга, так и для всех государств-членов НАТО в Европе. Он отметил, что Латвия подает пример того, как готовиться к обороне и сдерживать любые провокации.

