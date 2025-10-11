РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7190 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
237 6

Цахкна не исключает дальнейших провокаций РФ, направленных на испытание НАТО

Маргус Цахкна о дальнейших провокациях РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна доволен решительной реакцией НАТО на нарушение российскими истребителями воздушного пространства его страны в прошлом месяце. Однако ожидает дальнейших провокаций Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна заявил в интервью dpa.

"Я уверен, что Россия будет продолжать эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и испытании наших возможностей и трансатлантического единства", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цакхна отметил, что необходимо миссию НАТО по мониторингу воздушного пространства Балтии превратить в настоящую оборонительную миссию. И отметил необходимость ее модернизации посредством совершенствования возможностей противовоздушной обороны.

Также он похвалил решимость немецкого правительства в вопросах политики безопасности.

"Мы видим, что новое правительство Германии действительно изменило динамику в Европе", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия готова сыграть ведущую роль в разработке беспилотников в ЕС, - глава минобороны страны Спрудс

Автор: 

НАТО (10417) россия (97613) Эстония (1554) Цахкна Маргус (83)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"рішучою реакцією НАТО" - це яка така реакція, рішуча? попиз_(_діти в соцмережах?
показать весь комментарий
11.10.2025 10:32 Ответить
НАТО "рішуче відреагувало", міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна задовольнився, на цьому все і закінчилося.
показать весь комментарий
11.10.2025 10:34 Ответить
Де ж це він побачив " рішучу " реакцію ? Провокувати НАТО заради випробувння не має сенсу - вже всі зрозуміли , що це недієздатна організація .
показать весь комментарий
11.10.2025 10:43 Ответить
А НАТО звісно й далі буде висловлювати занепокоєність та рішуче засуджувати дії рашки. За місяць навіть не спромоглись на рішення збивати ті дрони.
показать весь комментарий
11.10.2025 10:51 Ответить
Ждем - с
показать весь комментарий
11.10.2025 10:56 Ответить
Очікує? Одержить!
показать весь комментарий
11.10.2025 11:14 Ответить
 
 