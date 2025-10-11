Цахкна не исключает дальнейших провокаций РФ, направленных на испытание НАТО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна доволен решительной реакцией НАТО на нарушение российскими истребителями воздушного пространства его страны в прошлом месяце. Однако ожидает дальнейших провокаций Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цахкна заявил в интервью dpa.
"Я уверен, что Россия будет продолжать эти провокации. Речь идет не об Эстонии, а о единстве НАТО и испытании наших возможностей и трансатлантического единства", - сказал он.
Цакхна отметил, что необходимо миссию НАТО по мониторингу воздушного пространства Балтии превратить в настоящую оборонительную миссию. И отметил необходимость ее модернизации посредством совершенствования возможностей противовоздушной обороны.
Также он похвалил решимость немецкого правительства в вопросах политики безопасности.
"Мы видим, что новое правительство Германии действительно изменило динамику в Европе", - добавил он.
