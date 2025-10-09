УКР
1 006 23

Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

У Німеччині над авіабазою НАТО зафіксували безпілотник

У середу, увечері 8 жовтня, невідомий безпілотник увійшов у зону безпеки стратегічно важливої бази НАТО в Гайленкірхені (Німеччині).

Про це пише видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

Підозрілий БпЛА зафіксували в безпольотній зоні навколо бази в Гайленкірхені після 19:00 у середу.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, дрон пролетів близько хвилини на невеликій висоті над злітною смугою авіабази в Північному Рейні-Вестфалії. Військова поліція негайно повідомила про цей інцидент поліцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

На базі, з якої злітають розвідувальні літаки НАТО Awacs, було негайно оголошено тривогу.

Військова та цивільна поліція Німеччини виїхали на місце й обшукали територію навколо авіабази, але вони не знайшли ні дрон, ні інформацію про його оператора. 

Попри це, поліції було наказано "посилити заходи безпеки".

Представник авіабази в Гайленкірхені у четвер підтвердив, що після виявлення безпілотника територію навколо обʼєкта негайно обшукали, але нічого не знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, що порушують повітряний простір ЄС

База НАТО в Гайленкірхені відіграє важливу роль у моніторингу повітряного простору східного флангу Альянсу.

Через свою важливість база є одним з військових об'єктів, які особливо пильно охороняються Бундесвером.

безпілотник (5019) Німеччина (7773) НАТО (6879)
Топ коментарі
+7
Аяяй, а хто це зробив?!
показати весь коментар
09.10.2025 20:21 Відповісти
+4
Мабуть, монгольський.
показати весь коментар
09.10.2025 20:34 Відповісти
+3
Просто чудово!🤣
показати весь коментар
09.10.2025 20:20 Відповісти
Просто чудово!🤣
показати весь коментар
09.10.2025 20:20 Відповісти
Павутиння їх нічому не навчило

.
показати весь коментар
09.10.2025 21:52 Відповісти
Аяяй, а хто це зробив?!
показати весь коментар
09.10.2025 20:21 Відповісти
...А тау-кити,такие скоти ,наверно успели набраться! То явяться,то розтворятся! !!))
показати весь коментар
09.10.2025 21:23 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 21:36 Відповісти
Да літають як у себе дома. Якась просто ганьба.
показати весь коментар
09.10.2025 20:21 Відповісти
а можна не коментувати?
показати весь коментар
09.10.2025 20:22 Відповісти
Це якийсь позор.
показати весь коментар
09.10.2025 20:25 Відповісти
а згодом політять шахеди по цій базі
показати весь коментар
09.10.2025 20:27 Відповісти
"Невідомі дрони збивати не можна пропустити"
У низці країн НАТО тривають підготовчі заходи з організації позачергового розширеного засідання законодавців з питання обговорення законодавчого врегулювання правильного місця розташування коми в діючий інструкції сил ППО
показати весь коментар
09.10.2025 20:28 Відповісти
Пильнишої охорони навіть важко уявити !!))
показати весь коментар
09.10.2025 20:33 Відповісти
Мабуть, монгольський.
показати весь коментар
09.10.2025 20:34 Відповісти
Німці куколди
показати весь коментар
09.10.2025 20:34 Відповісти
Розвідник дрон політав трошки , нічого страшного. 👀
Це ж не остання авіабаза НАТО.
показати весь коментар
09.10.2025 20:38 Відповісти
Нуууу, ЗОВСІМ НЕВІДОМИЙ!!!
Мабуть, НЛО?
показати весь коментар
09.10.2025 20:38 Відповісти
Так це ж стерхи ,,заблудівшієся" літають.
показати весь коментар
09.10.2025 20:42 Відповісти
Гутен морген )
показати весь коментар
09.10.2025 20:57 Відповісти
"Що це було,
Мабуть НЛО,
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло"
(https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU Анатолій Матвійчук "НЛО". (автор А.Матвійчук)


https://www.youtube.com/watch?v=amcO8wdcGsU

показати весь коментар
09.10.2025 21:05 Відповісти
Якщо не Альфа Центавра, то Тау-Кита !!))
показати весь коментар
09.10.2025 21:24 Відповісти
В цих новинах прекрасно просто кожне речення.
Прекрасне в своїй безпорадності. НАТО...
показати весь коментар
09.10.2025 21:05 Відповісти
Таким макаром і до США доберуться, будуть літати над базами де стоять б2
показати весь коментар
09.10.2025 21:55 Відповісти
Сьогодні дрон, завтра БПА, а потім ракети .
показати весь коментар
09.10.2025 21:58 Відповісти
Арештовуйте росіян. Всіх підряд - щось мені твій погляд не подобається...якийсь він в тебе проросійський...
показати весь коментар
09.10.2025 22:20 Відповісти
 
 