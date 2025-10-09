Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

У середу, увечері 8 жовтня, невідомий безпілотник увійшов у зону безпеки стратегічно важливої бази НАТО в Гайленкірхені (Німеччині).

Підозрілий БпЛА зафіксували в безпольотній зоні навколо бази в Гайленкірхені після 19:00 у середу.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, дрон пролетів близько хвилини на невеликій висоті над злітною смугою авіабази в Північному Рейні-Вестфалії. Військова поліція негайно повідомила про цей інцидент поліцію.

На базі, з якої злітають розвідувальні літаки НАТО Awacs, було негайно оголошено тривогу.

Військова та цивільна поліція Німеччини виїхали на місце й обшукали територію навколо авіабази, але вони не знайшли ні дрон, ні інформацію про його оператора.

Попри це, поліції було наказано "посилити заходи безпеки".

Представник авіабази в Гайленкірхені у четвер підтвердив, що після виявлення безпілотника територію навколо обʼєкта негайно обшукали, але нічого не знайшли.

База НАТО в Гайленкірхені відіграє важливу роль у моніторингу повітряного простору східного флангу Альянсу.

Через свою важливість база є одним з військових об'єктів, які особливо пильно охороняються Бундесвером.

