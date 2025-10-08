Німеччина дозволить поліції збивати дрони-порушники: уряд країни ухвалив закон

Німеччина надасть поліції повноваження збивати дрони-порушники, подібні до тих, що спричинили перебої в роботі аеропортів по всій Європі і які деякі європейські лідери пов'язують з гібридною війною, що веде Росія.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Тепер документ має розглянути парламент Німеччини. Новий закон дозволяє поліції збивати дрони, що порушують повітряний простір країни, зокрема збивати БпЛА у випадках "гострої загрози" або "серйозної шкоди".

Крім вогнепальної зброї, дрони можна буде знешкоджувати лазерами або засобами радіоелектронної боротьби.

Німецька поліція відповідатиме за дрони, які літають на низькій висоті (приблизно на рівні дерев), а інші БпЛА знешкоджуватиме армія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обговорили фінансування виробництва дронів і посилення ППО, - Шмигаль зустрівся з Послом Німеччини Томсом

Новий закон був ухвалений після того, як минулої п'ятниці в аеропорту Мюнхена, другому за величиною в Німеччині, було змінено маршрут або скасовано десятки рейсів, в результаті чого понад 10 000 пасажирів залишилися без транспорту після того, як було помічено несанкціоновані дрони.

Мерц заявив, що, на його думку, за багатьма дронами, які пролітали над Німеччиною минулого тижня, стояла Росія, але жоден з них не був оснащений вибухівкою і всі вони виконували розвідувальні польоти.

Читайте також: Пісторіус про збиття дронів: Бундесвер не може бути всюди, де з’являються безпілотники

Дрони над Німеччиною

Нагадаємо, що через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі