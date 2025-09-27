Центр захисту від дронів хочуть створити у Німеччині

Через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Про такі плани оголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Stern, повідомляє Цензор.НЕТ.

Центр захисту від дронів об’єднає компетенції федерального уряду та земель.

"Центр має бути створений швидко, навіть за наявності чинних структур", - наголосив Добріндт.

Також він розповів, що Німеччина працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників.

Окрім цього, Добріндт планує надати Бундесверу більше повноважень щодо виявлення, перехоплення і збивання дронів. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ зараз розробляє законопроєкт, який зобов’язуватиме Бундесвер надавати поліції "офіційну допомогу" у випадках використання дронів. Міністерство внутрішніх справ ФРН має намір представити переглянуту версію Закону про авіаційну безпеку цієї осені.

"Йдеться про те, щоб забезпечити нашу готовність захищати критичну інфраструктуру та великі скупчення людей. Наразі ми перебуваємо в процесі переведення наявних компетенцій Федеральної поліції та Федерального управління кримінальної поліції в режим готовності, щоб ми могли дуже швидко реагувати, якщо це необхідно", – сказав Добріндт.

Однак поліцейська профспілка відхилила ці плани. Її голова Йохен Копельке заявив, що хоча це добре, що Добріндт зараз займається захистом від дронів, він, "як міністр внутрішніх справ, повинен надати можливості своїй поліції та не покладатися на Бундесвер, оскільки розгортання Бундесверу є складним і можливе лише за нечисленних винятків".

Своєю чергою голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп висловив підтримку пропозиції Добріндта.

"Ми повинні мати змогу боротися з такими безпілотниками всіма технічними засобами, включаючи їх збивання. Занадто багато силових структур наразі відповідають за це: окрім Бундесверу, який відповідає за військове майно, за це відповідають 16 земельних поліцейських сил та Федеральна поліція, які не мають достатніх власних можливостей для протидії безпілотника", – сказав він газеті Rheinische Post.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.

