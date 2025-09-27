УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3946 відвідувачів онлайн
Новини Антидроновий захист Дрони над Німеччиною
197 12

Центр захисту від дронів хочуть створити у Німеччині

дрон

Через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Про такі плани оголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, пише Stern, повідомляє Цензор.НЕТ.

Центр захисту від дронів об’єднає компетенції федерального уряду та земель.

"Центр має бути створений швидко, навіть за наявності чинних структур", - наголосив Добріндт.

Також він розповів, що Німеччина працює над розробкою спільного з Ізраїлем дослідницького проєкту з питань захисту від безпілотників.

Окрім цього, Добріндт планує надати Бундесверу більше повноважень щодо виявлення, перехоплення і збивання дронів. Наразі відповідальність за це лежить переважно на поліцейських органах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Зазначається, що міністр внутрішніх справ зараз розробляє законопроєкт, який зобов’язуватиме Бундесвер надавати поліції "офіційну допомогу" у випадках використання дронів. Міністерство внутрішніх справ ФРН має намір представити переглянуту версію Закону про авіаційну безпеку цієї осені.

"Йдеться про те, щоб забезпечити нашу готовність захищати критичну інфраструктуру та великі скупчення людей. Наразі ми перебуваємо в процесі переведення наявних компетенцій Федеральної поліції та Федерального управління кримінальної поліції в режим готовності, щоб ми могли дуже швидко реагувати, якщо це необхідно", – сказав Добріндт.

Однак поліцейська профспілка відхилила ці плани. Її голова Йохен Копельке заявив, що хоча це добре, що Добріндт зараз займається захистом від дронів, він, "як міністр внутрішніх справ, повинен надати можливості своїй поліції та не покладатися на Бундесвер, оскільки розгортання Бундесверу є складним і можливе лише за нечисленних винятків".

Читайте також: Невідомі дрони помітили на півночі Німеччини: місцева влада розпочала розслідування

Своєю чергою голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп висловив підтримку пропозиції Добріндта.

"Ми повинні мати змогу боротися з такими безпілотниками всіма технічними засобами, включаючи їх збивання. Занадто багато силових структур наразі відповідають за це: окрім Бундесверу, який відповідає за військове майно, за це відповідають 16 земельних поліцейських сил та Федеральна поліція, які не мають достатніх власних можливостей для протидії безпілотника", – сказав він газеті Rheinische Post.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.

Читайте також: Очільник МВС Німеччини Добріндт закликав не применшувати дронові загрози: Агресія йде з Росії

Автор: 

Німеччина (7746) дрони (5749)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
А могли б, і асфальт з однопартійцями з Бундестагу злампічити….
Аброхамій з разумковим богданом гончаруком, можуть помогти….
показати весь коментар
27.09.2025 23:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А могли б, і асфальт з однопартійцями з Бундестагу злампічити….
Аброхамій з разумковим богданом гончаруком, можуть помогти….
показати весь коментар
27.09.2025 23:48 Відповісти
В Европе массовая истерия. Полицейские просят народ больше не звонить и не сообщать про дроны.
показати весь коментар
27.09.2025 23:50 Відповісти
вчасно Німеччина прокинулася , майже , але це врятує інфраструктуру ЄС від непередбачування ...👍...
показати весь коментар
27.09.2025 23:55 Відповісти
так не спрацює, треба потужний і незламний центр!
вчитесь...
показати весь коментар
27.09.2025 23:55 Відповісти
просто центр то ні про що...
показати весь коментар
27.09.2025 23:58 Відповісти
чомусь коли Норвегія Данія Швеція Фінляндія кажуть про це - вірю...
показати весь коментар
28.09.2025 00:40 Відповісти
Німеччина -ГДР з мацкві дресорованою камсамалісткою Меркель , здесятками тисяч цапів у міграції, нарешті з хйлом в мацкві - це майбутні вибори партії хйла ... Вже у Мерца рейтинг менше правої , хйлом кормленої лідерки...
показати весь коментар
28.09.2025 00:43 Відповісти
AfD досягла найкращих результатів у Східній Німеччині, де отримала понад 30% голосів у кожній з п'яти колишніх східних земель. Найвищий показник - 38.6% у Саксонії.

CDU/CSU залишаються домінуючою партією на Заході, зокрема в Баварії, де отримали понад 30% голосів.

SPD традиційно сильна на Заході, але зазнала значного зниження підтримки, особливо в Східній Німеччині.
показати весь коментар
28.09.2025 00:48 Відповісти
Не дочекаєтесь. Бо німецька адміністративна машина відпрацює чітко, як годинковий механізм.
показати весь коментар
28.09.2025 00:44 Відповісти
ну - ну ... У США машина демократична зламалась майже ... Верховний СУД присуджує за вказівкою з ОВАЛЬНОГО ...
показати весь коментар
28.09.2025 00:50 Відповісти
Саме у Німеччині Венс дозволив собі на конфернції відчитавши Європу з її цінностями й податися на агітацію правої лідерки- опонентки Мерца., проігнорувавши навіть виступи лідерів приймаючої гостей країни .
показати весь коментар
28.09.2025 00:53 Відповісти
 
 