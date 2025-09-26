Невідомі дрони помітили на півночі Німеччини: місцева влада розпочала розслідування
У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.
Про це повідомляє NDR, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністерки внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіни Зюттерлін-Вак, через інцидент з безпілотниками було розпочато розслідування за підозрою у шпигунстві.
Водночас вона не уточнила, скільки безпілотників було помічено і де саме.
Посадовиця додала, що МВС землі перебуває в "інтенсивному і постійному діалозі" з федеральним урядом і Бундесвером, а місцева поліція посилює захист від дронів у координації з іншими північними німецькими землями.
Нагадаємо, напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.
Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.
