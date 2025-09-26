УКР
Новини Дрони над Німеччиною
Невідомі дрони помітили на півночі Німеччини: місцева влада розпочала розслідування

дрон

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.

Про це повідомляє NDR, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністерки внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштейну Сабіни Зюттерлін-Вак, через інцидент з безпілотниками було розпочато розслідування за підозрою у шпигунстві.

Водночас вона не уточнила, скільки безпілотників було помічено і де саме.

Посадовиця додала, що МВС землі перебуває в "інтенсивному і постійному діалозі" з федеральним урядом і Бундесвером, а місцева поліція посилює захист від дронів у координації з іншими північними німецькими землями.

Нагадаємо, напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Читайте також: У Франції зафіксували неідентифіковані дрони над військовою базою

Німеччина (7743) дрони (5727)
"невідомі" вже давно потрібно писати в лапках ))
показати весь коментар
26.09.2025 19:45 Відповісти
Вони теж світилися різними кольорами і неможливо відстежити? Який раз кажу це НЛО.
показати весь коментар
26.09.2025 19:52 Відповісти
Но дроны уже летят высоко, я им помашу рукой.
показати весь коментар
26.09.2025 20:13 Відповісти
Покажіть відео. Вони літають сяючи як ялинка за сто метрів над будинками. Якщо вони не можуть зловити їх вони справжні дебіли.
показати весь коментар
26.09.2025 20:22 Відповісти
 
 