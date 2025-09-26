Неизвестные дроны заметили на севере Германии: местные власти начали расследование
В ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн, которая расположена недалеко от Дании, зафиксировали неизвестные дроны.
Об этом сообщает NDR, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабины Зюттерлин-Вак, из-за инцидента с беспилотниками было начато расследование по подозрению в шпионаже.
В то же время она не уточнила, сколько беспилотников было замечено и где именно.
Чиновница добавила, что МВД земли находится в "интенсивном и постоянном диалоге" с федеральным правительством и Бундесвером, а местная полиция усиливает защиту от дронов в координации с другими северными немецкими землями.
Напомним, накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.
Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.
