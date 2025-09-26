РУС
Неизвестные дроны заметили на севере Германии: местные власти начали расследование

В ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн, которая расположена недалеко от Дании, зафиксировали неизвестные дроны.

Об этом сообщает NDR, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабины Зюттерлин-Вак, из-за инцидента с беспилотниками было начато расследование по подозрению в шпионаже.

В то же время она не уточнила, сколько беспилотников было замечено и где именно.

Чиновница добавила, что МВД земли находится в "интенсивном и постоянном диалоге" с федеральным правительством и Бундесвером, а местная полиция усиливает защиту от дронов в координации с другими северными немецкими землями.

Напомним, накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

Читайте также: Во Франции зафиксировали неидентифицированные дроны над военной базой

"невідомі" вже давно потрібно писати в лапках ))
26.09.2025 19:45 Ответить
Вони теж світилися різними кольорами і неможливо відстежити? Який раз кажу це НЛО.
26.09.2025 19:52 Ответить
Но дроны уже летят высоко, я им помашу рукой.
26.09.2025 20:13 Ответить
Покажіть відео. Вони літають сяючи як ялинка за сто метрів над будинками. Якщо вони не можуть зловити їх вони справжні дебіли.
26.09.2025 20:22 Ответить
 
 