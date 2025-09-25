Во Франции зафиксировали неидентифицированные дроны над военной базой
В конце минувших выходных над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна, что на севере Франции, зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников.
Об этом представитель Министерства обороны Франции в Марне сообщил агентству AFP, информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителя французского Минобороны, над авиабазой в минувшие выходные зафиксировали "небольшие аппараты", а не беспилотники, управляемые военными.
"Этот инцидент является исключительным", - сказал чиновник.
Согласно процедуре на случай полетов дронов, на Мурмелон-ле-Гран были усилены меры безопасности, а в местную жандармерию подали заявление.
Представитель Минобороны Франции добавил, что пока нет никаких оснований говорить об иностранном вмешательстве, связанном с запуском беспилотников. Продолжается расследование этого инцидента.
Местная газета L'Union уточняет, что инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября.
Как добавляет AFP, в 2024 году военная база Мурмелон-ле-Гран принимала часть украинских военных, которые проходили обучение на территории Франции. Сейчас там работает центр тактической подготовки операторов дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так олин дядько з дробовика завалив дрона.
Може,у Францію цього дядька?
Та тепер ми повинні розглядати їхні прохання вступати до України, а ми ще подумаємо, чи є сенс їх захищати!
Хоча захищаємо же ж...
Повідомлення силових структур: - Ми не знаємо хто їх запускає. Ми не можемо їх збити. Ми не знаємо звідки вони з'являються. Ми не знаємо куди вони зникають. Ми взагалі нічого не можемо. Це жахлива провокація. Припиніть нам страшно!
Виглядають як літаючі тарілки. Розумію чому їм так страшно.
теж будемо "хвіксіровать"
замість збивати??