Во Франции зафиксировали неидентифицированные дроны над военной базой

Дроны над военной базой во Франции: что известно

В конце минувших выходных над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна, что на севере Франции, зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников.

Об этом представитель Министерства обороны Франции в Марне сообщил агентству AFP, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя французского Минобороны, над авиабазой в минувшие выходные зафиксировали "небольшие аппараты", а не беспилотники, управляемые военными.

"Этот инцидент является исключительным", - сказал чиновник.

Согласно процедуре на случай полетов дронов, на Мурмелон-ле-Гран были усилены меры безопасности, а в местную жандармерию подали заявление.

Представитель Минобороны Франции добавил, что пока нет никаких оснований говорить об иностранном вмешательстве, связанном с запуском беспилотников. Продолжается расследование этого инцидента.

Местная газета L'Union уточняет, что инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября.

Как добавляет AFP, в 2024 году военная база Мурмелон-ле-Гран принимала часть украинских военных, которые проходили обучение на территории Франции. Сейчас там работает центр тактической подготовки операторов дронов.

военная база (220) Франция (3598) дроны (4802)
25.09.2025 20:41 Ответить
Ну слава Богу! Зафіксували!!! Ще й заяву до жандармерії подали - цікаво, бл..., про що заява !? Клоуни!
25.09.2025 20:41 Ответить
Років зо п'ять тому якраз в оцей час пайонна екологічна служба запусила дрон,щоб виявити хто на городі суху рослинність палить.І штрафувати.
Так олин дядько з дробовика завалив дрона.
Може,у Францію цього дядька?
25.09.2025 20:47 Ответить
На сьогоднішній день в Росії служить приблизно 143 літаки Су-34, виробництво триває, і нові поставки очікуються в 2025 році.
25.09.2025 20:48 Ответить
Доставка нових літаків відбулася на заводському аеродромі Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова.
25.09.2025 20:55 Ответить
і що? збивати не треба?
25.09.2025 21:11 Ответить
По запаху браги і кислих щєй могли б і здогадатись )
25.09.2025 20:47 Ответить
Ну - за сотню міліонів Євриків можна поставити їм таку ППО...
25.09.2025 20:58 Ответить
******* учаться літать.
25.09.2025 20:48 Ответить
Йохарний бабай - і в оце от НАТО ми рвались вступати?
Та тепер ми повинні розглядати їхні прохання вступати до України, а ми ще подумаємо, чи є сенс їх захищати!
Хоча захищаємо же ж...
25.09.2025 20:57 Ответить
ідентифікують? тільки ідентифікують обов'язково дайте об'яву що то були не безпілотники керовані війсковими невідомої всим території.
25.09.2025 20:57 Ответить
Є вже відосики. Повільно неспішно літають кліпаючи різнокольоровими вогнями над військовими базами.
Повідомлення силових структур: - Ми не знаємо хто їх запускає. Ми не можемо їх збити. Ми не знаємо звідки вони з'являються. Ми не знаємо куди вони зникають. Ми взагалі нічого не можемо. Це жахлива провокація. Припиніть нам страшно!

Виглядають як літаючі тарілки. Розумію чому їм так страшно.
25.09.2025 21:01 Ответить
Це про Данію.
25.09.2025 21:03 Ответить
я особисто дуже стурбований та занепокоєний цією дуже жаливою ситуацією напевно треба укласти угоду про укладання угод що до застосування ще більшого занепокоєння
25.09.2025 21:03 Ответить
якщо вступимо до НАТИ
теж будемо "хвіксіровать"
замість збивати??
25.09.2025 21:09 Ответить
Та ладно Франция с ее военными базами... У еас неиндефицированный Президент! Это никого не волнует? Или все-таки Франция виновата в том, что укрраинцев и их детей убивает рабссея? Или может Франция винвата что зеленый гундос стал диктатором на фоне военного положения и не собирается уйти в результате справедливых выборов?
25.09.2025 21:12 Ответить
 
 