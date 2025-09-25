Во Франции зафиксировали неидентифицированные дроны над военной базой

В конце минувших выходных над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна, что на севере Франции, зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников.

Об этом представитель Министерства обороны Франции в Марне сообщил агентству AFP, информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя французского Минобороны, над авиабазой в минувшие выходные зафиксировали "небольшие аппараты", а не беспилотники, управляемые военными.

"Этот инцидент является исключительным", - сказал чиновник.

Согласно процедуре на случай полетов дронов, на Мурмелон-ле-Гран были усилены меры безопасности, а в местную жандармерию подали заявление.

Представитель Минобороны Франции добавил, что пока нет никаких оснований говорить об иностранном вмешательстве, связанном с запуском беспилотников. Продолжается расследование этого инцидента.

Местная газета L'Union уточняет, что инцидент произошел в ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник, 22 сентября.

Как добавляет AFP, в 2024 году военная база Мурмелон-ле-Гран принимала часть украинских военных, которые проходили обучение на территории Франции. Сейчас там работает центр тактической подготовки операторов дронов.

