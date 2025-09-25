УКР
У Франції зафіксували неідентифіковані дрони над військовою базою

Дрони над військовою базою у Франції: що відомо

Наприкінці минулих вихідних над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на півночі Франції, зафіксували проліт неідентифікованих безпілотників.

Про це представник Міністерства оборони Франції в Марні повідомив агентству AFP, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника французького Міноборони, над авіабазою минулими вихідними зафіксували "невеликі апарати", а не безпілотники, керовані військовими.

"Цей інцидент є винятковим", - сказав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі країни Європи стикаються із дестабілізацією з боку РФ, - Макрон

Відповідно до процедури на випадок польотів дронів, на Мурмелон-ле-Гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву.

Представник Міноборони Франції додав, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників. Триває розслідування щодо цього інциденту.

Місцева газета L'Union уточнює, що інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня.

Як додає AFP, У 2024 році військова база Мурмелон-ле-Гран приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції. Нині там працює центр тактичної підготовки операторів дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно більше інвестувати в системи протидії дронам і масштабувати їх, - Брекельманс

+12
показати весь коментар
25.09.2025 20:41 Відповісти
+9
Ну слава Богу! Зафіксували!!! Ще й заяву до жандармерії подали - цікаво, бл..., про що заява !? Клоуни!
показати весь коментар
25.09.2025 20:41 Відповісти
+5
Років зо п'ять тому якраз в оцей час пайонна екологічна служба запусила дрон,щоб виявити хто на городі суху рослинність палить.І штрафувати.
Так олин дядько з дробовика завалив дрона.
Може,у Францію цього дядька?
показати весь коментар
25.09.2025 20:47 Відповісти
Коментувати
На сьогоднішній день в Росії служить приблизно 143 літаки Су-34, виробництво триває, і нові поставки очікуються в 2025 році.
показати весь коментар
25.09.2025 20:48 Відповісти
Доставка нових літаків відбулася на заводському аеродромі Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова.
показати весь коментар
25.09.2025 20:55 Відповісти
і що? збивати не треба?
показати весь коментар
25.09.2025 21:11 Відповісти
Потрібно збивати багато літаків.
Тому в першу чергу небхідно бити по Новосибірському авіаційному заводу.
показати весь коментар
25.09.2025 21:20 Відповісти
По запаху браги і кислих щєй могли б і здогадатись )
показати весь коментар
25.09.2025 20:47 Відповісти
Ну - за сотню міліонів Євриків можна поставити їм таку ППО...
показати весь коментар
25.09.2025 20:58 Відповісти
******* учаться літать.
показати весь коментар
25.09.2025 20:48 Відповісти
Йохарний бабай - і в оце от НАТО ми рвались вступати?
Та тепер ми повинні розглядати їхні прохання вступати до України, а ми ще подумаємо, чи є сенс їх захищати!
Хоча захищаємо же ж...
показати весь коментар
25.09.2025 20:57 Відповісти
ну они хоть ядеркой могут отомстить... мы же только потерей государственности...
показати весь коментар
25.09.2025 21:27 Відповісти
Можуть... але засцуть.
показати весь коментар
25.09.2025 21:50 Відповісти
ідентифікують? тільки ідентифікують обов'язково дайте об'яву що то були не безпілотники керовані війсковими невідомої всим території.
показати весь коментар
25.09.2025 20:57 Відповісти
Є вже відосики. Повільно неспішно літають кліпаючи різнокольоровими вогнями над військовими базами.
Повідомлення силових структур: - Ми не знаємо хто їх запускає. Ми не можемо їх збити. Ми не знаємо звідки вони з'являються. Ми не знаємо куди вони зникають. Ми взагалі нічого не можемо. Це жахлива провокація. Припиніть нам страшно!

Виглядають як літаючі тарілки. Розумію чому їм так страшно.
показати весь коментар
25.09.2025 21:01 Відповісти
Це про Данію.
показати весь коментар
25.09.2025 21:03 Відповісти
я особисто дуже стурбований та занепокоєний цією дуже жаливою ситуацією напевно треба укласти угоду про укладання угод що до застосування ще більшого занепокоєння
показати весь коментар
25.09.2025 21:03 Відповісти
якщо вступимо до НАТИ
теж будемо "хвіксіровать"
замість збивати??
показати весь коментар
25.09.2025 21:09 Відповісти
Та ладно Франция с ее военными базами... У еас неиндефицированный Президент! Это никого не волнует? Или все-таки Франция виновата в том, что укрраинцев и их детей убивает рабссея? Или может Франция винвата что зеленый гундос стал диктатором на фоне военного положения и не собирается уйти в результате справедливых выборов?
показати весь коментар
25.09.2025 21:12 Відповісти
Да пусть летают - жалко что ли?
Чем больше их полетит туда,
Тем меньше нам останется.....
показати весь коментар
25.09.2025 21:43 Відповісти
Да,фламінго ці літаки збивають.Ви,що серйозно,це я так пофантазував
показати весь коментар
25.09.2025 22:33 Відповісти
 
 