У Франції зафіксували неідентифіковані дрони над військовою базою

Наприкінці минулих вихідних над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на півночі Франції, зафіксували проліт неідентифікованих безпілотників.

Про це представник Міністерства оборони Франції в Марні повідомив агентству AFP, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника французького Міноборони, над авіабазою минулими вихідними зафіксували "невеликі апарати", а не безпілотники, керовані військовими.

"Цей інцидент є винятковим", - сказав посадовець.

Відповідно до процедури на випадок польотів дронів, на Мурмелон-ле-Гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву.

Представник Міноборони Франції додав, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників. Триває розслідування щодо цього інциденту.

Місцева газета L'Union уточнює, що інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня.

Як додає AFP, У 2024 році військова база Мурмелон-ле-Гран приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції. Нині там працює центр тактичної підготовки операторів дронів.

