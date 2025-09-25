У Франції зафіксували неідентифіковані дрони над військовою базою
Наприкінці минулих вихідних над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на півночі Франції, зафіксували проліт неідентифікованих безпілотників.
Про це представник Міністерства оборони Франції в Марні повідомив агентству AFP, інформує Цензор.НЕТ.
За словами представника французького Міноборони, над авіабазою минулими вихідними зафіксували "невеликі апарати", а не безпілотники, керовані військовими.
"Цей інцидент є винятковим", - сказав посадовець.
Відповідно до процедури на випадок польотів дронів, на Мурмелон-ле-Гран було посилено заходи безпеки, а до місцевої жандармерії подали заяву.
Представник Міноборони Франції додав, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників. Триває розслідування щодо цього інциденту.
Місцева газета L'Union уточнює, що інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня.
Як додає AFP, У 2024 році військова база Мурмелон-ле-Гран приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції. Нині там працює центр тактичної підготовки операторів дронів.
Тому в першу чергу небхідно бити по Новосибірському авіаційному заводу.
Так олин дядько з дробовика завалив дрона.
Може,у Францію цього дядька?
Та тепер ми повинні розглядати їхні прохання вступати до України, а ми ще подумаємо, чи є сенс їх захищати!
Хоча захищаємо же ж...
Повідомлення силових структур: - Ми не знаємо хто їх запускає. Ми не можемо їх збити. Ми не знаємо звідки вони з'являються. Ми не знаємо куди вони зникають. Ми взагалі нічого не можемо. Це жахлива провокація. Припиніть нам страшно!
Виглядають як літаючі тарілки. Розумію чому їм так страшно.
теж будемо "хвіксіровать"
замість збивати??
Чем больше их полетит туда,
Тем меньше нам останется.....