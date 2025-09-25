Потрібно більше інвестувати в системи протидії дронам і масштабувати їх, - Брекельманс

Індустрія дронів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав збільшити інвестиції у системи протидії дронам з метою масштабувати їхнє виробництво.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що одне з того, у що нам потрібно більше інвестувати, - це системи протидії дронам. У нас є певні системи, є технології, але їх потрібно масштабувати. Одне з того, чому ми можемо навчитися в України, - це як вона використовує системи боротьби з дронами по всій території, або майже по всій території такої великої країни", - зазначив він.

Брекельманс у зв’язку з нещодавніми інцидентами з порушенням повітряного простору НАТО наголосив, що Європа має бути готовою реагувати на ці виклики.

Також читайте: Нідерландські винищувачі F-35 перехопили російські безпілотники над Польщею, - Брекельманс

"Я згадую приклад саміту НАТО, де ми, Нідерланди, разом із НАТО, звичайно, забезпечили високий рівень безпеки. І тоді у нас також були встановлені системи протидії дронам. Але зараз постає питання: з огляду на нещодавні порушення повітряного простору, як нам забезпечити такий захист уздовж усього кордону НАТО? І, можливо, не лише на кордонах, а й у тих районах, які потенційно можуть бути вразливими до дронових загроз", - зауважив міністр.

Також Брекельманс заявив про зацікавленість у створенні спільних підприємств між нідерландськими та українськими компаніями для виробництва дронів та інших оборонних технологій.

Читайте: Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО, щоб захистити постачання техніки в Україну

"Як на мене - чим раніше, тим краще. Але я знаю, що на це потрібен час - створити спільні підприємства чи підписати відповідні контракти, бо це питання інтелектуальної власності, і воно складніше, ніж здається. Але якщо залежатиме від мене - якнайшвидше. Я очікую, що вже в найближчі місяці ми побачимо конкретні проєкти та перші приклади такої співпраці", - резюмував він.