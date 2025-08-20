УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9724 відвідувача онлайн
Новини
482 9

Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО, щоб захистити постачання техніки в Україну

ППО від Нідерландів

Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО для захисту логістичного центру НАТО, що забезпечує постачання допомоги в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців перебуватимуть у Польщі протягом півроку.

"З Patriots, NASAMS та антидроновими системами беремо на себе захист логістичного центру НАТО, де збирається західна підтримка України", - зазначив Брекельманс.

Міністр наголосив , що Нідерланди вперше впроваджують ці три системи, інтегровані в одну місію. Це розгортання сприяє досягненню трьох важливих цілей одночасно: оборона східного флангу НАТО, захист (військової) підтримки України та стримування російської агресії.

Читайте також: Україна отримає 500 млн євро на ППО від Нідерландів, - Брекельманс

Раніше Нідерланди повідомили про розгортання у Польщі F-35, які охоронятимуть повітряний простір над східним флангом НАТО.

Автор: 

Нідерланди (1622) ППО (3476) Польща (8754) Брекельманс Рубен (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Конфлікт між Абербайджаном та Албанією продовжувався 35 років. Я його зупинив» - Трамп

Оце придурок.
показати весь коментар
20.08.2025 22:04 Відповісти
американцям подобається. Це головне.
показати весь коментар
20.08.2025 22:16 Відповісти
ні, не можно. Нідерландська розвідка отримала інформацію, що кацапи планують удар балістикою по Ясьонці.
показати весь коментар
20.08.2025 22:11 Відповісти
Тобто логістичні центри від потенційних ударів захищати не треба? М-да: мабуть ці люди дійсно варті цієї влади...
показати весь коментар
20.08.2025 22:39 Відповісти
Нідерланди зрозуміли, що з поляків "зенітчики" - "що з гімна - куля...", і вирішили рятувать паньство гоноровє"...
показати весь коментар
20.08.2025 22:17 Відповісти
ну в принципі після сьогоднішньої ночі, треба туди 50 батарей відправити
Вони ж тільки можуть в могилах ритися, в не небо захищати
показати весь коментар
20.08.2025 22:27 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
20.08.2025 22:31 Відповісти
 
 