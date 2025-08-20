Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО, щоб захистити постачання техніки в Україну
Нідерланди відправлять до Польщі засоби ППО для захисту логістичного центру НАТО, що забезпечує постачання допомоги в Україну.
Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс, інформує Цензор.НЕТ.
З 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців перебуватимуть у Польщі протягом півроку.
"З Patriots, NASAMS та антидроновими системами беремо на себе захист логістичного центру НАТО, де збирається західна підтримка України", - зазначив Брекельманс.
Міністр наголосив , що Нідерланди вперше впроваджують ці три системи, інтегровані в одну місію. Це розгортання сприяє досягненню трьох важливих цілей одночасно: оборона східного флангу НАТО, захист (військової) підтримки України та стримування російської агресії.
Раніше Нідерланди повідомили про розгортання у Польщі F-35, які охоронятимуть повітряний простір над східним флангом НАТО.
