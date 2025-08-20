Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО, чтобы защитить поставки техники в Украину

Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО для защиты логистического центра НАТО, обеспечивающего поставки помощи в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 декабря 300 нидерландских военнослужащих будут находиться в Польше в течение полугода.

"С Patriots, NASAMS и антидроновими системами берем на себя защиту логистического центра НАТО, где собирается западная поддержка Украины", - отметил Брекельманс.

Министр подчеркнул, что Нидерланды впервые внедряют эти три системы, интегрированные в одну миссию. Это развертывание способствует достижению трех важных целей одновременно: оборона восточного фланга НАТО, защита (военной) поддержки Украины и сдерживание российской агрессии.

Ранее Нидерланды сообщили о развертывании в Польше F-35, которые будут охранять воздушное пространство над восточным флангом НАТО.