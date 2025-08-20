РУС
Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО, чтобы защитить поставки техники в Украину

ПВО от Нидерландов

Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО для защиты логистического центра НАТО, обеспечивающего поставки помощи в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 декабря 300 нидерландских военнослужащих будут находиться в Польше в течение полугода.

"С Patriots, NASAMS и антидроновими системами берем на себя защиту логистического центра НАТО, где собирается западная поддержка Украины", - отметил Брекельманс.

Министр подчеркнул, что Нидерланды впервые внедряют эти три системы, интегрированные в одну миссию. Это развертывание способствует достижению трех важных целей одновременно: оборона восточного фланга НАТО, защита (военной) поддержки Украины и сдерживание российской агрессии.

Читайте также: Украина получит 500 млн евро на ПВО от Нидерландов, - Брекельманс

Ранее Нидерланды сообщили о развертывании в Польше F-35, которые будут охранять воздушное пространство над восточным флангом НАТО.

Нидерланды (1632) ПВО (3031) Польша (8614) Брекельманс Рубен (15)
Топ комментарии
+2
«Конфлікт між Абербайджаном та Албанією продовжувався 35 років. Я його зупинив» - Трамп

Оце придурок.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:04 Ответить
+2
Нідерланди зрозуміли, що з поляків "зенітчики" - "що з гімна - куля...", і вирішили рятувать паньство гоноровє"...
показать весь комментарий
20.08.2025 22:17 Ответить
американцям подобається. Це головне.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:16 Ответить
ні, не можно. Нідерландська розвідка отримала інформацію, що кацапи планують удар балістикою по Ясьонці.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:11 Ответить
Тобто логістичні центри від потенційних ударів захищати не треба? М-да: мабуть ці люди дійсно варті цієї влади...
показать весь комментарий
20.08.2025 22:39 Ответить
ну в принципі після сьогоднішньої ночі, треба туди 50 батарей відправити
Вони ж тільки можуть в могилах ритися, в не небо захищати
показать весь комментарий
20.08.2025 22:27 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:31 Ответить
С поляками всё ясно, так это Герань которую слышно и и видно на радаре .
Скорость низкая и не маневрирует , а если это будет реально сложная цель?
Американцы над Ираком и Иорданией всё посбивали когда Иран запускал их сотнями .На сегодняшний день они только научились как с зерном украинским воевать и ДТ из РФ делать европейским .
показать весь комментарий
20.08.2025 23:06 Ответить
В підсумку Україну будуть бомбити ракетами і шахедами кожного дня і ППО не вистачатиме, зате логістичний центр НАТО куди нічого не летіло і не полетить - буде захищений.
показать весь комментарий
20.08.2025 23:22 Ответить
Де нідерланди а де поляки,але видно що з головою у нідерландів значно краще ніж у пшеків,яким Бандера мішає і українське зерно, а не куйло з ракетами і шахедами!Сьогодні потужні впс польщі будуть потужно підняті в небо і спостерігати як летять шлюхіди і ракети.Цікаво сьогодні ракета залетить до них чи ні.Чи то буде ракета яка не несе загрози бо впаде в полі,можна не збивати!
показать весь комментарий
20.08.2025 23:29 Ответить
 
 