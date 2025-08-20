Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО, чтобы защитить поставки техники в Украину
Нидерланды отправят в Польшу средства ПВО для защиты логистического центра НАТО, обеспечивающего поставки помощи в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс, информирует Цензор.НЕТ.
С 1 декабря 300 нидерландских военнослужащих будут находиться в Польше в течение полугода.
"С Patriots, NASAMS и антидроновими системами берем на себя защиту логистического центра НАТО, где собирается западная поддержка Украины", - отметил Брекельманс.
Министр подчеркнул, что Нидерланды впервые внедряют эти три системы, интегрированные в одну миссию. Это развертывание способствует достижению трех важных целей одновременно: оборона восточного фланга НАТО, защита (военной) поддержки Украины и сдерживание российской агрессии.
Ранее Нидерланды сообщили о развертывании в Польше F-35, которые будут охранять воздушное пространство над восточным флангом НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце придурок.
Вони ж тільки можуть в могилах ритися, в не небо захищати
Скорость низкая и не маневрирует , а если это будет реально сложная цель?
Американцы над Ираком и Иорданией всё посбивали когда Иран запускал их сотнями .На сегодняшний день они только научились как с зерном украинским воевать и ДТ из РФ делать европейским .