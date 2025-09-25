Нужно больше инвестировать в системы противодействия дронам и масштабировать их, - Брекельманс

Индустрия дронов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал увеличить инвестиции в системы противодействия дронам с целью масштабировать их производство.

"Я считаю, что одно из того, во что нам нужно больше инвестировать, - это системы противодействия дронам. У нас есть определенные системы, есть технологии, но их нужно масштабировать. Одно из того, чему мы можем научиться у Украины, - это как она использует системы борьбы с дронами по всей территории, или почти по всей территории такой большой страны", - отметил он.

Брекельманс в связи с недавними инцидентами с нарушением воздушного пространства НАТО подчеркнул, что Европа должна быть готова реагировать на эти вызовы.

"Я вспоминаю пример саммита НАТО, где мы, Нидерланды, вместе с НАТО, конечно, обеспечили высокий уровень безопасности. И тогда у нас также были установлены системы противодействия дронам. Но сейчас возникает вопрос: учитывая недавние нарушения воздушного пространства, как нам обеспечить такую защиту вдоль всей границы НАТО? И, возможно, не только на границах, но и в тех районах, которые потенциально могут быть уязвимыми к дроновым угрозам", - отметил министр.

Также Брекельманс заявил о заинтересованности в создании совместных предприятий между нидерландскими и украинскими компаниями для производства дронов и других оборонных технологий.

"Как по мне - чем раньше, тем лучше. Но я знаю, что на это нужно время - создать совместные предприятия или подписать соответствующие контракты, потому что это вопрос интеллектуальной собственности, и он сложнее, чем кажется. Но если будет зависеть от меня - как можно быстрее. Я ожидаю, что уже в ближайшие месяцы мы увидим конкретные проекты и первые примеры такого сотрудничества", - резюмировал он.