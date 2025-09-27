Центр защиты от дронов хотят создать в Германии

Из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.

О таких планах объявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет Stern, сообщает Цензор.НЕТ.

Центр защиты от дронов объединит компетенции федерального правительства и земель.

"Центр должен быть создан быстро, даже при наличии действующих структур", - подчеркнул Добриндт.

Также он рассказал, что Германия работает над разработкой совместного с Израилем исследовательского проекта по вопросам защиты от беспилотников.

Кроме этого, Добриндт планирует предоставить Бундесверу больше полномочий по выявлению, перехвату и сбиванию дронов. Сейчас ответственность за это лежит преимущественно на полицейских органах.

Отмечается, что министр внутренних дел сейчас разрабатывает законопроект, который обяжет Бундесвер предоставлять полиции "официальную помощь" в случаях использования дронов. Министерство внутренних дел ФРГ намерено представить пересмотренную версию Закона об авиационной безопасности этой осенью.

"Речь идет о том, чтобы обеспечить нашу готовность защищать критическую инфраструктуру и большие скопления людей. Сейчас мы находимся в процессе перевода имеющихся компетенций Федеральной полиции и Федерального управления уголовной полиции в режим готовности, чтобы мы могли очень быстро реагировать, если это необходимо", - сказал Добриндт.

Однако полицейский профсоюз отклонил эти планы. Его председатель Йохен Копельке заявил, что хотя это хорошо, что Добриндт сейчас занимается защитой от дронов, он, "как министр внутренних дел, должен предоставить возможности своей полиции и не полагаться на Бундесвер, поскольку развертывание Бундесвера является сложным и возможно только при немногочисленных исключениях".

В свою очередь председатель Комитета обороны Бундестага Томас Рёвекамп выразил поддержку предложения Добриндта.

"Мы должны иметь возможность бороться с такими беспилотниками всеми техническими средствами, включая их сбивание. Слишком много силовых структур сейчас отвечают за это: кроме Бундесвера, который отвечает за военное имущество, за это отвечают 16 земельных полицейских сил и Федеральная полиция, которые не имеют достаточных собственных возможностей для противодействия беспилотника", - сказал он газете Rheinische Post.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн, которая расположена недалеко от Дании, зафиксировали неизвестные дроны.

