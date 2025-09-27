РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6727 посетителей онлайн
Новости Дроны над Германией
129 4

Глава МВД Германии Добриндт призвал не преуменьшать угрозу дронов: Агрессия идет из России

дрон

В данное время не следует преуменьшать угрозу со стороны России, в частности - по применению ею дронов. Стоит принять меры для улучшения защиты от беспилотников.

Об этом министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил во время дебатов в Бундестаге по проекту бюджета на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, глава МВД подчеркнул, что Германия является мишенью гибридных угроз - таких, как саботаж и шпионаж, и отметил необходимость вооружаться для противодействия им.

"Агрессия идет, в частности, из России. Мы сталкиваемся с этим ежедневно: нарушение воздушного пространства наших европейских соседей, пролеты дронов, кибератаки", - подчеркнул Добриндт.

Также читайте: Неизвестные дроны заметили на севере Германии: местные власти начали расследование

При этом, по его словам, вызывают удивление постоянные попытки со стороны правых сил - в частности партии "Альтернатива для Германии", преуменьшить значение этих российских угроз.

"Очевидно, есть не только военные дроны в небе, но и идеологические дроны в парламенте, которые ставят под сомнение нашу безопасность", - заявил глава МВД.

Он отметил, что правительство Германии планирует активнее принимать меры для противодействия новым угрозам, "в частности, путем обновления Закона об авиационной безопасности и выделения дополнительных финансовых ресурсов". При этом принцип "выявить, обезвредить, перехватить" рассматривается как базовый в реагировании на растущую угрозу с воздуха.

Больше новостей - в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Германия (7289) россия (97412) дроны (4817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Агресія йде ЗОКРЕМА з росії» Таким чином він применшує загрозу від росії. Хто той «зокрема»?
показать весь комментарий
27.09.2025 14:49 Ответить
Білорусія.
показать весь комментарий
27.09.2025 14:53 Ответить
тобто є щє нормальні німці, а не та вся гдр перероблена в кацапію.
показать весь комментарий
27.09.2025 14:50 Ответить
не в тему про ракетчика-рого..
коли є шанс, шо ти не випхаєшся з танка, то кращє туди не впіховуватися.
але для цього треба мати мозок,
а отут ми і дійшли до того чого нема.
показать весь комментарий
27.09.2025 15:10 Ответить
 
 