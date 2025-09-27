Глава МВД Германии Добриндт призвал не преуменьшать угрозу дронов: Агрессия идет из России

В данное время не следует преуменьшать угрозу со стороны России, в частности - по применению ею дронов. Стоит принять меры для улучшения защиты от беспилотников.

Об этом министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил во время дебатов в Бундестаге по проекту бюджета на 2026 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, глава МВД подчеркнул, что Германия является мишенью гибридных угроз - таких, как саботаж и шпионаж, и отметил необходимость вооружаться для противодействия им.

"Агрессия идет, в частности, из России. Мы сталкиваемся с этим ежедневно: нарушение воздушного пространства наших европейских соседей, пролеты дронов, кибератаки", - подчеркнул Добриндт.

При этом, по его словам, вызывают удивление постоянные попытки со стороны правых сил - в частности партии "Альтернатива для Германии", преуменьшить значение этих российских угроз.

"Очевидно, есть не только военные дроны в небе, но и идеологические дроны в парламенте, которые ставят под сомнение нашу безопасность", - заявил глава МВД.

Он отметил, что правительство Германии планирует активнее принимать меры для противодействия новым угрозам, "в частности, путем обновления Закона об авиационной безопасности и выделения дополнительных финансовых ресурсов". При этом принцип "выявить, обезвредить, перехватить" рассматривается как базовый в реагировании на растущую угрозу с воздуха.

