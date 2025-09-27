Очільник МВС Німеччини Добріндт закликав не применшувати дронові загрози: Агресія йде з Росії

Наразі не слід применшувати загрозу з боку Росії, зокрема щодо застосування нею дронів. Варто вжити заходів для покращення захисту від безпілотників.

Про це міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добріндт заявив під час дебатів у Бундестазі щодо проєкту бюджету на 2026 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, глава МВС підкреслив, що Німеччина є мішенню гібридних загроз, таких як саботаж і шпигунство, і наголосив на необхідності озброюватися для протидії їм.

"Агресія йде, зокрема, з Росії. Ми стикаємося з цим щодня: порушення повітряного простору наших європейських сусідів, прольоти дронів, кібератаки", - наголосив Добріндт.

При цьому, за його словами, викликають здивування постійні спроби з боку правих сил, зокрема партії "Альтернатива для Німеччини", применшити значення цих російських загроз.

"Очевидно, є не лише військові дрони в небі, а й ідеологічні дрони в парламенті, які ставлять під сумнів нашу безпеку", - заявив глава МВС.

Він зазначив, що уряд Німеччини планує активніше вживати заходів для протидії новим загрозам, "зокрема, шляхом оновлення Закону про авіаційну безпеку та виділення додаткових фінансових ресурсів". При цьому принцип "виявити, знешкодити, перехопити" розглядається як базовий у реагуванні на дедалі більшу загрозу з повітря.

