Через дрони другу ніч поспіль призупиняв роботу аеропорт Мюнхена, - Bild

Ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

"Ми розслідуємо повідомлення про те, що, можливо, був помічений безпілотник. З міркувань безпеки управління повітряним рухом призупинило польоти о 21:28. Безпека на першому місці", - сказав речник Федерального управління поліції Мюнхена Томас Боровік.

За його словами, федеральна поліція наразі розгортає всі свої сили. Поки що ніхто не може сказати, як довго триватиме закриття. Пошуки безпілотників тривають.

Аеропорт Мюнхена повідомив на своєму сайті таке: "Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід у зв'язку з непідтвердженими повідомленнями про безпілотники і призупинила їх до подальших повідомлень".

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Нагадаємо, що через повідомлення про дрони над територією аеропорту Мюнхена у четвер ввечері 2 жовтня закрили злітні смуги та скасували рейси.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

