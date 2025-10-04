УКР
Через дрони другу ніч поспіль призупиняв роботу аеропорт Мюнхена, - Bild

аеропорт Мюнхена

Ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

Про це пише німецьке видання BILD, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розслідуємо повідомлення про те, що, можливо, був помічений безпілотник. З міркувань безпеки управління повітряним рухом призупинило польоти о 21:28. Безпека на першому місці", - сказав речник Федерального управління поліції Мюнхена Томас Боровік.

За його словами, федеральна поліція наразі розгортає всі свої сили. Поки що ніхто не може сказати, як довго триватиме закриття. Пошуки безпілотників тривають.

Аеропорт Мюнхена повідомив на своєму сайті таке: "Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила польоти в аеропорту Мюнхена як запобіжний захід у зв'язку з непідтвердженими повідомленнями про безпілотники і призупинила їх до подальших повідомлень".

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Нагадаємо, що через повідомлення про дрони над територією аеропорту Мюнхена у четвер ввечері 2 жовтня закрили злітні смуги та скасували рейси.

Читайте також: Центр захисту від дронів хочуть створити у Німеччині

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Читайте також: У Німеччині судно "тіньового флоту" РФ підозрюють у запуску дронів, помічених над Кілем, - Spiegel

Автор: 

То плакати чи сміятися?
показати весь коментар
04.10.2025 01:18 Відповісти
якщо Європа не прокинеться, то на європейські авіакомпанії чекають збитки на сотні мільйонів.
показати весь коментар
04.10.2025 01:19 Відповісти
4-й читаємо усяких Берлінських, Буткевичів, Чалих та Корсунів, які кажуть, що Європа прокидається... Ще 2-3 місяці і росію розвалять! Головне - вірити!
показати весь коментар
04.10.2025 01:25 Відповісти
мені мабуть повинно бути соромно, але я нікого з них ніколи не читав, а двох з перерахованих вами просто не знаю хто вони.
показати весь коментар
04.10.2025 01:38 Відповісти
От як 1000 доларовими дронами можна паралізувати аеропорт! "Війна десь там , в Україні, казали вони"
показати весь коментар
04.10.2025 01:22 Відповісти
мені просто чисто цікаво, коли європейці задовбуться і обізляться? це ж не малі збитки, не зважаючи на значні незручності. А як станеться нещасний випадок рано чи пізно, і хтось загине??
показати весь коментар
04.10.2025 01:26 Відповісти
поки що вони бояться втратити своє комфортне існування, тому вони і не можуть обізлитись. У європейців від гарного життя в їх организмах через непотрібність давно атрофувувся той орган, який повинен виробляти злоазу.
показати весь коментар
04.10.2025 01:50 Відповісти
Пере направлено близько 35 рейсів на посадку. Штутгарт, Вена, Франкфурт, Зальцбург https://www.flightradar24.com/data/airports/muc/arrivals

За повідомленням Федеральної поліції, польоти відновилися рано вранці. Операції нормалізувалися протягом дня - до вечора. Деякі рейси, наприклад, німецької авіакомпанії Lufthansa, які були скасовані пізно ввечері, були перенесені протягом дня.
У четвер над об'єктом Бундесверу поблизу аеропорту також був помічений безпілотник.
Політики закликають до наслідків
Після інцидентів, що сталися ввечері в четвер, політики обговорюють, як можна краще захистити аеропорти.
показати весь коментар
04.10.2025 02:49 Відповісти
 
 