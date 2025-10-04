Из-за дронов вторую ночь подряд приостанавливал работу аэропорт Мюнхена, - Bild

Вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

"Мы расследуем сообщение о том, что, возможно, был замечен беспилотник. Из соображений безопасности управление воздушным движением приостановило полеты в 21:28. Безопасность на первом месте", - сказал представитель Федерального управления полиции Мюнхена Томас Боровик.

По его словам, федеральная полиция сейчас разворачивает все свои силы. Пока никто не может сказать, как долго продлится закрытие. Поиски беспилотников продолжаются.

Аэропорт Мюнхена сообщил на своем сайте следующее: "Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности в связи с неподтвержденными сообщениями о беспилотниках и приостановила их до дальнейших сообщений".

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Напомним, что из-за сообщения о дронах над территорией аэропорта Мюнхена в четверг вечером 2 октября закрыли взлетные полосы и отменили рейсы.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

