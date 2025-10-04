РУС
Из-за дронов вторую ночь подряд приостанавливал работу аэропорт Мюнхена, - Bild

аэропорт Мюнхена

Вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

Об этом пишет немецкое издание BILD, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расследуем сообщение о том, что, возможно, был замечен беспилотник. Из соображений безопасности управление воздушным движением приостановило полеты в 21:28. Безопасность на первом месте", - сказал представитель Федерального управления полиции Мюнхена Томас Боровик.

По его словам, федеральная полиция сейчас разворачивает все свои силы. Пока никто не может сказать, как долго продлится закрытие. Поиски беспилотников продолжаются.

Аэропорт Мюнхена сообщил на своем сайте следующее: "Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена в качестве меры предосторожности в связи с неподтвержденными сообщениями о беспилотниках и приостановила их до дальнейших сообщений".

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Напомним, что из-за сообщения о дронах над территорией аэропорта Мюнхена в четверг вечером 2 октября закрыли взлетные полосы и отменили рейсы.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

аэропорт (1529) Германия (7300) дроны (4941)
Топ комментарии
+6
От як 1000 доларовими дронами можна паралізувати аеропорт! "Війна десь там , в Україні, казали вони"
04.10.2025 01:22 Ответить
+3
якщо Європа не прокинеться, то на європейські авіакомпанії чекають збитки на сотні мільйонів.
04.10.2025 01:19 Ответить
+3
а потрібно всього лиш ліквідувати
бункерного.
04.10.2025 07:28 Ответить
То плакати чи сміятися?
04.10.2025 01:18 Ответить
якщо Європа не прокинеться, то на європейські авіакомпанії чекають збитки на сотні мільйонів.
04.10.2025 01:19 Ответить
4-й читаємо усяких Берлінських, Буткевичів, Чалих та Корсунів, які кажуть, що Європа прокидається... Ще 2-3 місяці і росію розвалять! Головне - вірити!
04.10.2025 01:25 Ответить
мені мабуть повинно бути соромно, але я нікого з них ніколи не читав, а двох з перерахованих вами просто не знаю хто вони.
показать весь комментарий
04.10.2025 01:38 Ответить
От як 1000 доларовими дронами можна паралізувати аеропорт! "Війна десь там , в Україні, казали вони"
04.10.2025 01:22 Ответить
мені просто чисто цікаво, коли європейці задовбуться і обізляться? це ж не малі збитки, не зважаючи на значні незручності. А як станеться нещасний випадок рано чи пізно, і хтось загине??
показать весь комментарий
поки що вони бояться втратити своє комфортне існування, тому вони і не можуть обізлитись. У європейців від гарного життя в їх организмах через непотрібність давно атрофувувся той орган, який повинен виробляти злоазу.
показать весь комментарий
04.10.2025 01:50 Ответить
Пере направлено близько 35 рейсів на посадку. Штутгарт, Вена, Франкфурт, Зальцбург https://www.flightradar24.com/data/airports/muc/arrivals

За повідомленням Федеральної поліції, польоти відновилися рано вранці. Операції нормалізувалися протягом дня - до вечора. Деякі рейси, наприклад, німецької авіакомпанії Lufthansa, які були скасовані пізно ввечері, були перенесені протягом дня.
У четвер над об'єктом Бундесверу поблизу аеропорту також був помічений безпілотник.
Політики закликають до наслідків
Після інцидентів, що сталися ввечері в четвер, політики обговорюють, як можна краще захистити аеропорти.
04.10.2025 02:49 Ответить
а потрібно всього лиш ліквідувати
бункерного.
04.10.2025 07:28 Ответить
Не факт, що з ліквідацією одного долбойоба не прийде інший. Але спробувати можна...
04.10.2025 08:06 Ответить
Над летовищем Мюнхена інтенсивність руху така, що в небі, в полі зору, постійно присутні 3 літаки одночасно. Пропоную німцям порахувати збитки, відкрити "гамбурський" рахунок та на суму втрачених від дій спільного ворога коштів надавати нам "Тауруси". Визиск з винних з відсотками гарантуємо.
04.10.2025 08:23 Ответить
 
 