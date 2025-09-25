Неизвестные беспилотники в Дании летали возле военных баз, - СМИ

Вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Как сообщалось ранее, дроны зафиксировали возле аэропорта Ольборга, рядом с базой ВВС Дании, где дислоцируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger, а также база элитного подразделения Jægerkorps.

В Южной Ютландии беспилотники летали в районе города Скридструп, где осуществляется техническое обслуживание истребителей F-16. По данным медиа, группу дронов видели также в районах Эсбьерга, Скридструпа и Сондерборга примерно перед 22:00.

Из-за инцидентов на один час закрывали аэропорт Биллунда. Полиция получила сигнал в 4:20 утра, но подтвердить присутствие беспилотников не удалось, и работу аэропорта быстро восстановили.

В результате перенаправления рейсов в Ольборг авиакомпании SAS и KLM отменили два утренних рейса. Министры обороны и юстиции Дании в ближайшее время проведут срочную пресс-конференцию. По состоянию на утро все аэропорты страны работают в обычном режиме.

