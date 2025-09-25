РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9364 посетителя онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф
520 4

Неизвестные беспилотники в Дании летали возле военных баз, - СМИ

дат,зеленский,нидерланды

Вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Об этом сообщает TV2, пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, дроны зафиксировали возле аэропорта Ольборга, рядом с базой ВВС Дании, где дислоцируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger, а также база элитного подразделения Jægerkorps.

В Южной Ютландии беспилотники летали в районе города Скридструп, где осуществляется техническое обслуживание истребителей F-16. По данным медиа, группу дронов видели также в районах Эсбьерга, Скридструпа и Сондерборга примерно перед 22:00.

Из-за инцидентов на один час закрывали аэропорт Биллунда. Полиция получила сигнал в 4:20 утра, но подтвердить присутствие беспилотников не удалось, и работу аэропорта быстро восстановили.

В результате перенаправления рейсов в Ольборг авиакомпании SAS и KLM отменили два утренних рейса. Министры обороны и юстиции Дании в ближайшее время проведут срочную пресс-конференцию. По состоянию на утро все аэропорты страны работают в обычном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен не исключает возможности сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО

Автор: 

беспилотник (4309) Дания (643)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міністри оборони та юстиції Данії найближчим часом проведуть термінову пресконференцію. - це окуєннв і миттєва відповідь країни НАТО .на((( Увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об'єктів. Джерело: https://censor.net/ua/n3576051
показать весь комментарий
25.09.2025 10:09 Ответить
дивна проблема й дивний підхід до вирішення..., збити безпілотники, якщо вони "чужі", а вже потім розбиратися, хто й навіщо...
показать весь комментарий
25.09.2025 10:19 Ответить
***..и, сируни і більш нічого,а збити не пробували,чмошники!!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 10:22 Ответить
Дуже небезпечний стан ППО у дружній нам Данії. Схоже, силовики не встигають відреагувати на повідомлення про БпЛА, не мають відповідних настанов, сил і засобів виявлення та ефективного реагування. Поки реакція обмежується діями поліції, яка, схоже, не встигає на місце і не бачить жодних наслідків порушення громадського порядку, крім показів свідків.
Судячи за повідомленнями, наші партнери з Данії вже отримують матеріальну та моральну шкоду через вимушене блокування роботи аеропортів, скасування рейсів та стрес у пасажирів і персоналу.
показать весь комментарий
25.09.2025 10:36 Ответить
 
 