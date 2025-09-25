Невідомі безпілотники у Данії літали біля військових баз, - ЗМІ

Увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Про це повідомляє TV2, пише Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, дрони зафіксували біля аеропорту Ольборга, поруч із базою ВПС Данії, де дислокуються транспортні літаки C-130 Hercules та CL-604 Challenger, а також база елітного підрозділу Jægerkorps.

У Південній Ютландії безпілотники літали в районі міста Скридструп, де здійснюється технічне обслуговування винищувачів F-16. За даними медіа, групу дронів бачили також у районах Есб’єрга, Скридструпа та Сондерборга приблизно перед 22:00.

Через інциденти на одну годину закривали аеропорт Біллунда. Поліція отримала сигнал о 4:20 ранку, але підтвердити присутність безпілотників не вдалося, і роботу летовища швидко відновили.

Внаслідок переспрямування рейсів до Ольборга авіакомпанії SAS і KLM скасували два ранкові рейси. Міністри оборони та юстиції Данії найближчим часом проведуть термінову пресконференцію. Станом на ранок усі аеропорти країни працюють у звичному режимі.

