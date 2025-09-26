В Швеции заметили два неизвестных дрона возле главной базы ВМС

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель полиции Швеции Маттиас Лундгрен в комментарии SVT.

Отмечается, что дроны пролетели примерно в 10 км от базы.

"Это больший вариант, похожий на тот, что ранее замечали над Данией и Сконе. Пока непонятно, что именно произошло, но мы подали заявление о нарушении Закона об авиации", - сказал Лундгрен.

По его словам, дроны первыми заметили местные жители, которые вызвали полицию. Один из вероятных беспилотников удалось увидеть полицейским в районе моста Мёклесунд. Сообщения также поступали от жителей Стурке и Тьюрке - они рассказывали, что аппарат мигал красными и зелеными огнями.

"Теперь патрули должны предоставить свои наблюдения, а мы соберем свидетельства очевидцев и проверим, сможем ли двигаться дальше на основе этой информации", - отметила представитель командного центра Эвелина Олссон.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

