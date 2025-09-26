РУС
В Швеции заметили два неизвестных дрона возле главной базы ВМС

Дроны РФ над Европой

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель полиции Швеции Маттиас Лундгрен в комментарии SVT.

Отмечается, что дроны пролетели примерно в 10 км от базы.

"Это больший вариант, похожий на тот, что ранее замечали над Данией и Сконе. Пока непонятно, что именно произошло, но мы подали заявление о нарушении Закона об авиации", - сказал Лундгрен.

По его словам, дроны первыми заметили местные жители, которые вызвали полицию. Один из вероятных беспилотников удалось увидеть полицейским в районе моста Мёклесунд. Сообщения также поступали от жителей Стурке и Тьюрке - они рассказывали, что аппарат мигал красными и зелеными огнями.

"Теперь патрули должны предоставить свои наблюдения, а мы соберем свидетельства очевидцев и проверим, сможем ли двигаться дальше на основе этой информации", - отметила представитель командного центра Эвелина Олссон.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Для кого ,,невідомі"....
показать весь комментарий
26.09.2025 12:25 Ответить
святі люди.... вони збирають свідчення очевидців..., збивати треба, а потім збирати уламки...
показать весь комментарий
26.09.2025 12:26 Ответить
Ідіоти, збивати потрібно. Дограєтеся придурки.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:34 Ответить
Навіщо шпигунські дрони світять на весь космос зеленими і червоними вогнями. Кацапи тролять європейців? Такі ж були в Данії.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:40 Ответить
Може доцільно спробувати приземлити або приводнити хоч одного з тих "невідомих" безпілотників через "невідому несправність"?
показать весь комментарий
26.09.2025 12:43 Ответить
Мабуть хтось купив ці дрони в воєнторзі та літає, фотографує захід сонця та світанки. А кольорові вогники - це смішно, це тролінг.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:47 Ответить
Фото схоже ілюстративне, всі ці червоно-зелені вогні фіксують вночі і вони щє не заземлили жодного, щоб підтвердити що це взагалі бпла. З повідомлень в їх ЗМІ французи чи то норди якісь пробували доганяти на гвинтокрилах, але ці дрони тупо вимикають вогні і зникають в ночі. Залітають теж із вимкненими, потім тільки вмикають - ніхто поки не визначив навіть з якого боку.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:50 Ответить
А заява про порушення закону про авіацію мабуть скаржиться на зелені вогники, бо зелені вогники не є частиною міжнародно узгодженого сигнального коду.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:52 Ответить
 
 