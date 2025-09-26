УКР
У Швеції помітили два невідомі дрони біля головної бази ВМС

Дрони РФ над Європою

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник поліції Швеції Маттіас Лундгрен у коментарі SVT.

Зазначається,  що дрони пролетіли приблизно за 10 км від бази. 

"Це більший варіант, схожий на той, що раніше помічали над Данією та Сконе. Поки що незрозуміло, що саме відбулося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", – сказав Лундгрен.

За його словами, дрони першими помітили місцеві мешканці, які викликали поліцію. Один із ймовірних безпілотників вдалося побачити поліцейським у районі мосту Мьоклесунд. Повідомлення також надходили від жителів Стурке та Тьюрке – вони розповідали, що апарат блимав червоними та зеленими вогнями.

"Тепер патрулі мають надати свої спостереження, а ми зберемо свідчення очевидців і перевіримо, чи зможемо рухатися далі на основі цієї інформації", – зазначила представниця командного центру Евеліна Олссон.

Нагадаємо, увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час нальотів БпЛА на аеропорти Данії поблизу помітили корабель ВМФ Росії, - ЗМІ

Для кого ,,невідомі"....
показати весь коментар
26.09.2025 12:25 Відповісти
святі люди.... вони збирають свідчення очевидців..., збивати треба, а потім збирати уламки...
показати весь коментар
26.09.2025 12:26 Відповісти
Ідіоти, збивати потрібно. Дограєтеся придурки.
показати весь коментар
26.09.2025 12:34 Відповісти
Навіщо шпигунські дрони світять на весь космос зеленими і червоними вогнями. Кацапи тролять європейців? Такі ж були в Данії.
показати весь коментар
26.09.2025 12:40 Відповісти
Може доцільно спробувати приземлити або приводнити хоч одного з тих "невідомих" безпілотників через "невідому несправність"?
показати весь коментар
26.09.2025 12:43 Відповісти
Мабуть хтось купив ці дрони в воєнторзі та літає, фотографує захід сонця та світанки. А кольорові вогники - це смішно, це тролінг.
показати весь коментар
26.09.2025 12:47 Відповісти
Фото схоже ілюстративне, всі ці червоно-зелені вогні фіксують вночі і вони щє не заземлили жодного, щоб підтвердити що це взагалі бпла. З повідомлень в їх ЗМІ французи чи то норди якісь пробували доганяти на гвинтокрилах, але ці дрони тупо вимикають вогні і зникають в ночі. Залітають теж із вимкненими, потім тільки вмикають - ніхто поки не визначив навіть з якого боку.
показати весь коментар
26.09.2025 12:50 Відповісти
А заява про порушення закону про авіацію мабуть скаржиться на зелені вогники, бо зелені вогники не є частиною міжнародно узгодженого сигнального коду.
показати весь коментар
26.09.2025 12:52 Відповісти
А они что, радарами не фиксируются?
показати весь коментар
26.09.2025 13:04 Відповісти
Есть такой канал на ютюбе
Shostka Smart sity . Украинский
Круглые сутки в чате дают инфу
По Кабам
По дронам
По ракетам
Буквально поминутно - по всей территории Украины
Когда недавно дроны полетели на Польшу
Модератор канала сразу сообщил об этом в чате
Перешёл на польску мову
И стал писать инфу для поляков
И ПОЛЯКИ УВИДЕЛИ!!!
Написали в чате -благодарили
Подписались в этот день почти тысяча человек!!!!!!
Поляки получали информацию по дронам
На украинском канале!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.09.2025 13:17 Відповісти
далі буде
а что заметили, то лучше промолчать
показати весь коментар
26.09.2025 13:05 Відповісти
 
 