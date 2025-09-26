У Швеції помітили два невідомі дрони біля головної бази ВМС
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник поліції Швеції Маттіас Лундгрен у коментарі SVT.
Зазначається, що дрони пролетіли приблизно за 10 км від бази.
"Це більший варіант, схожий на той, що раніше помічали над Данією та Сконе. Поки що незрозуміло, що саме відбулося, але ми подали заяву про порушення Закону про авіацію", – сказав Лундгрен.
За його словами, дрони першими помітили місцеві мешканці, які викликали поліцію. Один із ймовірних безпілотників вдалося побачити поліцейським у районі мосту Мьоклесунд. Повідомлення також надходили від жителів Стурке та Тьюрке – вони розповідали, що апарат блимав червоними та зеленими вогнями.
"Тепер патрулі мають надати свої спостереження, а ми зберемо свідчення очевидців і перевіримо, чи зможемо рухатися далі на основі цієї інформації", – зазначила представниця командного центру Евеліна Олссон.
Нагадаємо, увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.
