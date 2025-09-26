УКР
Під час нальотів БпЛА на аеропорти Данії поблизу помітили корабель ВМФ Росії, - ЗМІ

Російський військовий корабель

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

Про це пише данське видання Ekstra Bladet, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти видання виявили та сфотографували корабель за допомогою спеціально найнятого вертольота. За даними Ekstra Bladet, "Олександр Шабалін" базується в Калінінградській області, а поряд з Данією він перебував останні кілька днів. Через вимкнений сигнал Автоматичної Ідентифікаційної Системи (AIS) він не відображався в системах моніторингу судноплавства, йдеться в публікації.

Зазначається, що відразу після того, як два дні тому аеропорт Копенгагена був вимушено закритий через активність непізнаних дронів, у Данії почали обговорювати версію, згідно з якою база для цих дронів могла перебувати на судні. За інформацією Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що російський військовий корабель перебуває біля узбережжя острова Лангелан, але коментарів поки що не давали. Відстань від острова до порушених інцидентами дронами об’єктів становить від 70 до 270 кілометрів.

Читайте: Дрони над Данією: Росія заявила про "інсценовану провокацію" та "абсурдні спекуляції"

Нагадаємо увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Ето совпадєніє, нічего нє угрожаєт, ложитєсь спать
показати весь коментар
26.09.2025 00:44 Відповісти
Коли сміятись? Якщо розпізнававнням цілей займаються цивільні журналісти.
показати весь коментар
26.09.2025 00:45 Відповісти
Данцям варто знати, що Magura та Sea Baby добре відлякують цю аквафрешну ×уйню.
показати весь коментар
26.09.2025 00:47 Відповісти
impotenten !
показати весь коментар
26.09.2025 01:02 Відповісти
Щось забзділося в Датському королівстві з безпековими структурами!!??
А дарма, ****** чималі гроші вкладав в «насєлєніє узькагаварящих толстоєвських» в країнах ЄС та НАТО!!!
показати весь коментар
26.09.2025 01:03 Відповісти
А, що? Лише помітили? Мені ще років 20 тому казали, не читати секретні документи на свіжому повітрі в ясну погоду.🤣
показати весь коментар
26.09.2025 01:15 Відповісти
Данське видання думає що ми ідіоти. Само воно ідіот.
показати весь коментар
26.09.2025 01:17 Відповісти
Може Данія зі Швецією вже перекриють проходи через проліви для россіян і їх калош ?
показати весь коментар
26.09.2025 01:34 Відповісти
Дикого звіря треба нищити , а не виховувати .
показати весь коментар
26.09.2025 01:36 Відповісти
Данцям пофіг..Вони такі могутні що їм пофіг хто літае їздить чи плавае по їх теріторії....А от у швеці ще більш пофіг..Там можна випробовувати новітні ядерні бомби..й їм пофіг!Оце я розумію могутність та сила!..Сон головне для здоровля..Поляків давно зїли миші.,тепер миші то поляки,й м теж пофіг..Деякі Європейці навідь неберуть виходячи з дому мізки..у тазику під кроватями зоставляють.такі воні спокійні й могутні..Мозок потрібен для сну..а не для війни..мир на планеті буде тоді,коли в людей небуде мізок..Геть Розум!Геть думки й мізки!..Миру-Мир!СихГаль!
показати весь коментар
26.09.2025 01:35 Відповісти
 
 