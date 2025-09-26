Під час нальотів БпЛА на аеропорти Данії поблизу помітили корабель ВМФ Росії, - ЗМІ

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

Про це пише данське видання Ekstra Bladet, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти видання виявили та сфотографували корабель за допомогою спеціально найнятого вертольота. За даними Ekstra Bladet, "Олександр Шабалін" базується в Калінінградській області, а поряд з Данією він перебував останні кілька днів. Через вимкнений сигнал Автоматичної Ідентифікаційної Системи (AIS) він не відображався в системах моніторингу судноплавства, йдеться в публікації.

Зазначається, що відразу після того, як два дні тому аеропорт Копенгагена був вимушено закритий через активність непізнаних дронів, у Данії почали обговорювати версію, згідно з якою база для цих дронів могла перебувати на судні. За інформацією Ekstra Bladet, данські збройні сили знали, що російський військовий корабель перебуває біля узбережжя острова Лангелан, але коментарів поки що не давали. Відстань від острова до порушених інцидентами дронами об’єктів становить від 70 до 270 кілометрів.

Нагадаємо увечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.