Во время налетов БПЛА на аэропорты Дании поблизости заметили корабль ВМФ России, - СМИ

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

Об этом пишет датское издание Ekstra Bladet, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты издания обнаружили и сфотографировали корабль с помощью специально нанятого вертолета. По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области, а рядом с Данией он находился последние несколько дней. Из-за выключенного сигнала Автоматической Идентификационной Системы (AIS) он не отображался в системах мониторинга судоходства, говорится в публикации.

Отмечается, что сразу после того, как два дня назад аэропорт Копенгагена был вынужденно закрыт из-за активности неопознанных дронов, в Дании начали обсуждать версию, согласно которой база для этих дронов могла находиться на судне. По информации Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что российский военный корабль находится у побережья острова Лангелан, но комментариев пока не давали. Расстояние от острова до затронутых инцидентами дронами объектов составляет от 70 до 270 километров.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.