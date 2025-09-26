РУС
Во время налетов БПЛА на аэропорты Дании поблизости заметили корабль ВМФ России, - СМИ

Российский военный корабль

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

Об этом пишет датское издание Ekstra Bladet, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты издания обнаружили и сфотографировали корабль с помощью специально нанятого вертолета. По данным Ekstra Bladet, "Александр Шабалин" базируется в Калининградской области, а рядом с Данией он находился последние несколько дней. Из-за выключенного сигнала Автоматической Идентификационной Системы (AIS) он не отображался в системах мониторинга судоходства, говорится в публикации.

Отмечается, что сразу после того, как два дня назад аэропорт Копенгагена был вынужденно закрыт из-за активности неопознанных дронов, в Дании начали обсуждать версию, согласно которой база для этих дронов могла находиться на судне. По информации Ekstra Bladet, датские вооруженные силы знали, что российский военный корабль находится у побережья острова Лангелан, но комментариев пока не давали. Расстояние от острова до затронутых инцидентами дронами объектов составляет от 70 до 270 километров.

Читайте: Дроны над Данией: Россия заявила об "инсценированной провокации" и "абсурдных спекуляциях"

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

беспилотник (4317) Дания (647) флот (835)
Ето совпадєніє, нічего нє угрожаєт, ложитєсь спать
26.09.2025 00:44 Ответить
Коли сміятись? Якщо розпізнававнням цілей займаються цивільні журналісти.
26.09.2025 00:45 Ответить
Данцям варто знати, що Magura та Sea Baby добре відлякують цю аквафрешну ×уйню.
26.09.2025 00:47 Ответить
відлякують ?
цей "ВМФ Люксембургу" може легко потопити кацапські корита на Балтиці

.
26.09.2025 03:21 Ответить
impotenten !
26.09.2025 01:02 Ответить
Щось забзділося в Датському королівстві з безпековими структурами!!??
А дарма, ****** чималі гроші вкладав в «насєлєніє узькагаварящих толстоєвських» в країнах ЄС та НАТО!!!
26.09.2025 01:03 Ответить
А, що? Лише помітили? Мені ще років 20 тому казали, не читати секретні документи на свіжому повітрі в ясну погоду.🤣
26.09.2025 01:15 Ответить
Данське видання думає що ми ідіоти. Само воно ідіот.
26.09.2025 01:17 Ответить
Може Данія зі Швецією вже перекриють проходи через проліви для россіян і їх калош ?
26.09.2025 01:34 Ответить
Дикого звіря треба нищити , а не виховувати .
26.09.2025 01:36 Ответить
Данцям пофіг..Вони такі могутні що їм пофіг хто літае їздить чи плавае по їх теріторії....А от у швеці ще більш пофіг..Там можна випробовувати новітні ядерні бомби..й їм пофіг!Оце я розумію могутність та сила!..Сон головне для здоровля..Поляків давно зїли миші.,тепер миші то поляки,й м теж пофіг..Деякі Європейці навідь неберуть виходячи з дому мізки..у тазику під кроватями зоставляють.такі воні спокійні й могутні..Мозок потрібен для сну..а не для війни..мир на планеті буде тоді,коли в людей небуде мізок..Геть Розум!Геть думки й мізки!..Миру-Мир!СихГаль!
26.09.2025 01:35 Ответить
Данці розберуться, як будуть проблеми. Допомогти є кому. А московити...що московити? Напрошуються. Втім, як завжди.
26.09.2025 07:16 Ответить
Бити чи на бити - от в чому питання?
26.09.2025 07:33 Ответить
Якщо корабель йшов без ідентифікації, треба було запустити в нього торпеду. Мало лі що, може то єменські пірати були.
26.09.2025 08:06 Ответить
 
 