Дроны над Данией: Россия заявила об "инсценированной провокации" и "абсурдных спекуляциях"

Россия отвергла "абсурдные спекуляции" относительно ее причастности к недавним инцидентам с дронами в аэропортах Дании.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении дипведомство назвало связанные с дронами инциденты в датских аэропортах "инсценированной провокацией".

"Несомненно, они будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые всеми средствами стремятся продолжить украинский конфликт и распространить его на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к этим инцидентам", - добавило диппредставительство РФ.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока что нет.

