Дроны над Данией: Россия заявила об "инсценированной провокации" и "абсурдных спекуляциях"

Россия отвергла свою причастность к инцидентам с дронами в Дании

Россия отвергла "абсурдные спекуляции" относительно ее причастности к недавним инцидентам с дронами в аэропортах Дании.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Копенгагене, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении дипведомство назвало связанные с дронами инциденты в датских аэропортах "инсценированной провокацией".

"Несомненно, они будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые всеми средствами стремятся продолжить украинский конфликт и распространить его на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к этим инцидентам", - добавило диппредставительство РФ.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока что нет.

+3
у 14-ому у Криму, на Донеччині та Луганщині це теж були не ви, кацапи?!
та й Боїнг малазійський не ви падли завалили, і Качинського із супроводом теж не ви, кацапи, вбили?
чого ж тоді у вас, кацапів, срака підгоряє?
25.09.2025 16:19 Ответить
+1
Угу. А ще всюдисцуще НАТО надзюрило в секретну валізу *****...
25.09.2025 16:29 Ответить
А це "держи злодія"!
25.09.2025 16:27 Ответить
25.09.2025 16:24 Ответить
А хто ж зараз світом колоте? - рашка
25.09.2025 16:25 Ответить
Рашисти, щоб не було "абсурдних спекуляцій" на Вашу адресу, валіть накуй з України в 3,14дерацію(родную говєнь) і тримайте міжнародно визнані границі рашистської 3,14дерації і України на замку....
25.09.2025 16:28 Ответить
25.09.2025 16:29 Ответить
сюр
25.09.2025 16:31 Ответить
Раз по словам россии дроны и самолеты над НАТО это провокации, так пусть НАТО и сбивает все, что залетает в их воздушное пространство.
россия не пикнет. Она уже открестилась от своей причасности.
25.09.2025 16:32 Ответить
Треба також зробити "шалену помилку"та завалити російській літак, а потім вибачитись - не розібрались, переплутали з гусями і таке інше. І робити так до тих пір, поки росіяни не припинять вдавати дурня.
25.09.2025 16:34 Ответить
Український конфлікт---ви варвари напали на суверенну державу,знищуєте міста ,села вбиваєте мирних людей і це називаєте конфлікт! Імперія зла--це вам вирок. Будьте ви прокляті,і немає вам пробачень,хоть і просить Бог прощати винуватцям. Але за вбивство - людини---Бог не прощає.
25.09.2025 16:35 Ответить
«У всякого своя доля
І свій шлях широкий,-
Той мурує, той руйнує,
той неситим оком
За край світа зазирає,
чи нема країни,
Щоб загарбать? - А може, так і треба?...

Так і треба! бо немає

Господа на небі!

А ви в ярмі падаєте
Та якогось Раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!»
(поема "Сон" Т. Г.Шевченко,
25.09.2025 16:42 Ответить
сама раша параша =абсурдная инсинуация!
25.09.2025 16:36 Ответить
 
 