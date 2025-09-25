УКР
Новини
788 13

Дрони над Данією: Росія заявила про "інсценовану провокацію" та "абсурдні спекуляції"

Росія відкинула свою причетність до інцидентів з дронами в Данії

Росія відкинула "абсурдні спекуляції" щодо її причетності до нещодавніх інцидентів із дронами в аеропортах Данії.

Про це йдеться у заяві російського посольства в Копенгагені, передає Цензор.НЕТ.

У заяві дипвідомство назвало пов’язані з дронами інциденти у данських аеропортах "інсценованою провокацією".

"Безсумнівно, вони будуть використані як привід для подальшої ескалації напруженості в інтересах сил, які всіма засобами прагнуть продовжити український конфлікт і поширити його на інші країни. Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції про причетність до цих інцидентів", - додало диппредставництво РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі безпілотники у Данії літали біля військових баз, - ЗМІ

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Також читайте: Над аеропортом Олборг у Данії кілька годин літали невідомі дрони

Автор: 

Данія (843) росія (67998) дрони (5716)
Топ коментарі
+3
у 14-ому у Криму, на Донеччині та Луганщині це теж були не ви, кацапи?!
та й Боїнг малазійський не ви падли завалили, і Качинського із супроводом теж не ви, кацапи, вбили?
чого ж тоді у вас, кацапів, срака підгоряє?
25.09.2025 16:19 Відповісти
25.09.2025 16:19 Відповісти
+1
Угу. А ще всюдисцуще НАТО надзюрило в секретну валізу *****...
25.09.2025 16:29 Відповісти
25.09.2025 16:29 Відповісти
у 14-ому у Криму, на Донеччині та Луганщині це теж були не ви, кацапи?!
та й Боїнг малазійський не ви падли завалили, і Качинського із супроводом теж не ви, кацапи, вбили?
чого ж тоді у вас, кацапів, срака підгоряє?
25.09.2025 16:19 Відповісти
25.09.2025 16:19 Відповісти
А це "держи злодія"!
25.09.2025 16:27 Відповісти
25.09.2025 16:27 Відповісти
25.09.2025 16:24 Відповісти
25.09.2025 16:24 Відповісти
А хто ж зараз світом колоте? - рашка
25.09.2025 16:25 Відповісти
25.09.2025 16:25 Відповісти
Рашисти, щоб не було "абсурдних спекуляцій" на Вашу адресу, валіть накуй з України в 3,14дерацію(родную говєнь) і тримайте міжнародно визнані границі рашистської 3,14дерації і України на замку....
25.09.2025 16:28 Відповісти
25.09.2025 16:28 Відповісти
Угу. А ще всюдисцуще НАТО надзюрило в секретну валізу *****...
25.09.2025 16:29 Відповісти
25.09.2025 16:29 Відповісти
сюр
25.09.2025 16:31 Відповісти
25.09.2025 16:31 Відповісти
Раз по словам россии дроны и самолеты над НАТО это провокации, так пусть НАТО и сбивает все, что залетает в их воздушное пространство.
россия не пикнет. Она уже открестилась от своей причасности.
25.09.2025 16:32 Відповісти
25.09.2025 16:32 Відповісти
Треба також зробити "шалену помилку"та завалити російській літак, а потім вибачитись - не розібрались, переплутали з гусями і таке інше. І робити так до тих пір, поки росіяни не припинять вдавати дурня.
25.09.2025 16:34 Відповісти
25.09.2025 16:34 Відповісти
Український конфлікт---ви варвари напали на суверенну державу,знищуєте міста ,села вбиваєте мирних людей і це називаєте конфлікт! Імперія зла--це вам вирок. Будьте ви прокляті,і немає вам пробачень,хоть і просить Бог прощати винуватцям. Але за вбивство - людини---Бог не прощає.
25.09.2025 16:35 Відповісти
25.09.2025 16:35 Відповісти
«У всякого своя доля
І свій шлях широкий,-
Той мурує, той руйнує,
той неситим оком
За край світа зазирає,
чи нема країни,
Щоб загарбать? - А може, так і треба?...

Так і треба! бо немає

Господа на небі!

А ви в ярмі падаєте
Та якогось Раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!»
(поема "Сон" Т. Г.Шевченко,
25.09.2025 16:42 Відповісти
25.09.2025 16:42 Відповісти
сама раша параша =абсурдная инсинуация!
25.09.2025 16:36 Відповісти
25.09.2025 16:36 Відповісти
Іх там нЄт, Єто самоАбАрона Данії купілА бЄСпілотнікі і ХВорму в мЄсном магазінЬЄ...
25.09.2025 17:09 Відповісти
25.09.2025 17:09 Відповісти
 
 