Дрони над Данією: Росія заявила про "інсценовану провокацію" та "абсурдні спекуляції"
Росія відкинула "абсурдні спекуляції" щодо її причетності до нещодавніх інцидентів із дронами в аеропортах Данії.
Про це йдеться у заяві російського посольства в Копенгагені, передає Цензор.НЕТ.
У заяві дипвідомство назвало пов’язані з дронами інциденти у данських аеропортах "інсценованою провокацією".
"Безсумнівно, вони будуть використані як привід для подальшої ескалації напруженості в інтересах сил, які всіма засобами прагнуть продовжити український конфлікт і поширити його на інші країни. Російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції про причетність до цих інцидентів", - додало диппредставництво РФ.
Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.
Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та й Боїнг малазійський не ви падли завалили, і Качинського із супроводом теж не ви, кацапи, вбили?
чого ж тоді у вас, кацапів, срака підгоряє?
россия не пикнет. Она уже открестилась от своей причасности.
І свій шлях широкий,-
Той мурує, той руйнує,
той неситим оком
За край світа зазирає,
чи нема країни,
Щоб загарбать? - А може, так і треба?...
Так і треба! бо немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось Раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!»
(поема "Сон" Т. Г.Шевченко,