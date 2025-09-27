Над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Финляндии зафиксировали дрон
Дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми. Система видеонаблюдения не зафиксировала оператора. На станциях действует запрет на беспилотники.
Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные, но информация стала известна только сейчас.
Прохожий заметил беспилотник и сообщил об этом в полицию. Правоохранители подтвердили факт наблюдения дрона, однако не раскрыли деталей из-за следственных мероприятий.
ГЭС Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кютелахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оператор дрона не был зафиксирован.
С августа 2025 года на территории финских электростанций запрещено использование беспилотников.
Гибридная война РФ
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
