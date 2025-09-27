Над гидроэлектростанцией Валаяскоски в Финляндии зафиксировали дрон

Дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми. Система видеонаблюдения не зафиксировала оператора. На станциях действует запрет на беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные, но информация стала известна только сейчас.

Прохожий заметил беспилотник и сообщил об этом в полицию. Правоохранители подтвердили факт наблюдения дрона, однако не раскрыли деталей из-за следственных мероприятий.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

ГЭС Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. По словам руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Юхи Кютелахти, на электростанциях ведется видеонаблюдение, однако оператор дрона не был зафиксирован.

С августа 2025 года на территории финских электростанций запрещено использование беспилотников.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители РФ в Эстонии - это попытка отвлечь НАТО от Украины, - министр обороны Финляндии Хяккянен