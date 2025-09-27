Над гідроелектростанцією Валаяскоскі у Фінляндії зафіксували дрон

Дрон було помічено над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі. Система відеоспостереження не зафіксувала оператора. На станціях діє заборона на безпілотники.

про це повідомляє Yle.

Зазначається, що інцидент стався минулими вихідними, але інформація стала відома лише зараз.

Перехожий помітив безпілотник і повідомив про це поліцію. Правоохоронці підтвердили факт спостереження дрона, проте не розкрили деталей через слідчі заходи.

ГЕС Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. За словами керівника служби з надзвичайних ситуацій Юхі Кютьолахті, на електростанціях ведеться відеоспостереження, проте оператор дрона не був зафіксований.

З серпня 2025 року на території фінських електростанцій заборонено використання безпілотників.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

