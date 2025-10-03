Аэропорт Мюнхена временно закрыли из-за угрозы дронов

Из-за сообщения о дронах над территорией аэропорта Мюнхена в четверг вечером закрыли взлетные полосы и отменили рейсы. Полиция ведет поиск нарушителей.

После зафиксированных инцидентов на севере Германии теперь подобные случаи произошли и на юге страны. В Мюнхене дистанционно управляемые аппараты стали причиной отмены рейсов.

В последнее время подозрительные летательные объекты замечали над Шлезвиг-Гольштейном, а теперь поступили сообщения с другого конца страны.

В четверг вечером из-за появления дронов в аэропорту Мюнхена было отменено около 20 рейсов.

Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэропорта.

Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта.

Сначала оставалось непонятным, шла ли речь об одном аппарате или о нескольких.

Поздно вечером взлетно-посадочные полосы были закрыты. Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию и искали летательные аппараты и возможных подозреваемых, однако безрезультатно.

Гибридная война РФ

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в аэропорту "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.