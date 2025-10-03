Аеропорт Мюнхена тимчасово закрили через загрозу дронів

Через повідомлення про дрони над територією аеропорту Мюнхена у четвер ввечері закрили злітні смуги та скасували рейси. Поліція веде пошук порушників.

Після зафіксованих інцидентів на півночі Німеччини тепер подібні випадки сталися і на півдні країни. У Мюнхені дистанційно керовані апарати стали причиною скасування рейсів.

Останнім часом підозрілі літальні об’єкти помічали над Шлезвіг-Гольштейном, а тепер надійшли повідомлення з іншого кінця країни.

У четвер увечері через появу дронів в аеропорту Мюнхена було скасовано близько 20 рейсів.

Федеральна поліція повідомила вночі, що кілька людей заявили про дрон поблизу летовища.

Згодом надходили й повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту.

Спершу залишалося незрозумілим, чи йшлося про один апарат, чи про кілька.

Пізно ввечері злітно-посадкові смуги були закриті. Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію й шукали літальні апарати та можливих підозрюваних, проте безрезультатно.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.