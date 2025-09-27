УКР
Новини Дрони РФ над Європою
Через дрон головний аеропорт Нідерландів закривав злітну смугу, - ЗМІ

дрон

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Про це повідомляє NOS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що близько 12:10 до диспетчерів повітряного руху надійшло кілька сигналів від пілотів, які бачили дрон на висоті приблизно 150 метрів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Для пошуків безпіотника залучили кілька підрозділів поліцейських та гелікоптер. Однак  ані дрон, ані його оператора знайти не вдалося. Речник поліції припустив, що це "ймовірно, хтось із любителів", адже після того дрон більше не спостерігали.

Через дрон авіарух на одній із смуг аеропорту перенаправляли на іншу смугу впродовж 45 хвилин. Близько 13:00 смугу знову відкрили.

Політ дронів над аеропортом Схіпхол і навколо нього заборонений, оскільки це становить небезпеку для авіації.

Читайте також: Аеропорт Вільнюса двічі закривали через ймовірні польоти дронів

Автор: 

аеропорт (1872) Нідерланди (1632) дрони (5749)
хйло в поміч довести європейців до потрібного накалу!
27.09.2025 20:16 Відповісти
я так розумію, що в Європі активізувалися сплячі російські агенти
27.09.2025 20:20 Відповісти
В принципі,зрозуміло,яке походження мають дрони,що літають над важливими об'єктами Зах.Європи,а слуга посіяв галас про небезпеку буцімто саме угорських дронів.
27.09.2025 20:20 Відповісти
Якшо дрони прилетіли з угорщини, то вони угорські, поки не буде доведено інакше. Орбан чи хтось інший з ******* казав, шо то не вони?
27.09.2025 22:01 Відповісти
Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від прямих коментарів щодо інциденту з вторгненням російських дронів..
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5cd4efd95ce9493c38b90dfc62bd6df63cd9ebd8e85adda78866ac18a2720c67JmltdHM9MTc1ODkzMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbG9nLnVhL3Vrci93b3JsZC8zMjExMDJfMTc1ODgzMTQ4NA&ntb=1 У Москві відбулася таємна зустріч, на якій представники НАТО попередили Кремль про готовність альянсу збивати російські літаки-порушники. Ця зустріч відбулася на участі британських, французьких та німецьких посланців, які висловили стурбованість відповідь на https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=5692d3ff8157c9185d4b9298c52e50382e667174f021c5962af14f481e9ad8c8JmltdHM9MTc1ODkzMTIwMA&amp;ptn=3&amp;ver=2&amp;hsh=4&amp;fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJhdmRhLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMjQvMDMvNi83NDQ1MjY1Lw&amp;ntb=1 порушення
Марія Захарові заперечила інформацію про таємну зустріч...
27.09.2025 20:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BOMnqxD10pQ&t=25s

21 год тому
СЕЙЧАС! Корабли РФ АТАКУЮТ страны Балтии, Данию и Британию!
27.09.2025 20:24 Відповісти
Пані, я не запитую (вчергове), навіщо ви рекламуєте тут контент мовою вбивць і окупантів.

Але чи розумієте Ви, що такі заголовки призначені для дебілів?

>> СЕЙЧАС! Корабли РФ АТАКУЮТ страны Балтии, Данию и Британию
27.09.2025 20:45 Відповісти
Ага, контент від цього опудала

https://news.novyny.live/vidomii-***********-televeduchii-vtik-za-kordon-140048.html Відомий український телеведучий втік за кордон
27.09.2025 20:50 Відповісти
В Схіполі 6 смуг. Одна то не страшно. Пишуть тут контррозвідка спіймала двох малолітнх нідерландців, які шпигували на користь кацапів.
27.09.2025 22:00 Відповісти
 
 