Через дрон головний аеропорт Нідерландів закривав злітну смугу, - ЗМІ
Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Про це повідомляє NOS, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що близько 12:10 до диспетчерів повітряного руху надійшло кілька сигналів від пілотів, які бачили дрон на висоті приблизно 150 метрів.
Для пошуків безпіотника залучили кілька підрозділів поліцейських та гелікоптер. Однак ані дрон, ані його оператора знайти не вдалося. Речник поліції припустив, що це "ймовірно, хтось із любителів", адже після того дрон більше не спостерігали.
Через дрон авіарух на одній із смуг аеропорту перенаправляли на іншу смугу впродовж 45 хвилин. Близько 13:00 смугу знову відкрили.
Політ дронів над аеропортом Схіпхол і навколо нього заборонений, оскільки це становить небезпеку для авіації.
