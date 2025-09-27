РУС
Из-за дрона главный аэропорт Нидерландов закрывал взлетную полосу, - СМИ

дрон

Днем субботы, 27 сентября, на аэродроме "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

Об этом сообщает NOS, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что около 12:10 к диспетчерам воздушного движения поступило несколько сигналов от пилотов, которые видели дрон на высоте примерно 150 метров.

Для поисков беспилотника привлекли несколько подразделений полицейских и вертолет. Однако ни дрон, ни его оператора найти не удалось. Представитель полиции предположил, что это "вероятно, кто-то из любителей", ведь после этого дрон больше не наблюдали.

Из-за дрона авиадвижение на одной из полос аэропорта перенаправляли на другую полосу в течение 45 минут. Около 13:00 полосу снова открыли.

Полет дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку это представляет опасность для авиации.

Читайте также: Аэропорт Вильнюса дважды закрывали из-за вероятных полетов дронов

хйло в поміч довести європейців до потрібного накалу!
27.09.2025 20:16 Ответить
я так розумію, що в Європі активізувалися сплячі російські агенти
27.09.2025 20:20 Ответить
В принципі,зрозуміло,яке походження мають дрони,що літають над важливими об'єктами Зах.Європи,а слуга посіяв галас про небезпеку буцімто саме угорських дронів.
27.09.2025 20:20 Ответить
Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков ухилився від прямих коментарів щодо інциденту з вторгненням російських дронів..
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5cd4efd95ce9493c38b90dfc62bd6df63cd9ebd8e85adda78866ac18a2720c67JmltdHM9MTc1ODkzMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZGlhbG9nLnVhL3Vrci93b3JsZC8zMjExMDJfMTc1ODgzMTQ4NA&ntb=1 У Москві відбулася таємна зустріч, на якій представники НАТО попередили Кремль про готовність альянсу збивати російські літаки-порушники. Ця зустріч відбулася на участі британських, французьких та німецьких посланців, які висловили стурбованість відповідь на https://www.bing.com/ck/a?!&amp;&amp;p=5692d3ff8157c9185d4b9298c52e50382e667174f021c5962af14f481e9ad8c8JmltdHM9MTc1ODkzMTIwMA&amp;ptn=3&amp;ver=2&amp;hsh=4&amp;fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&amp;u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJhdmRhLmNvbS51YS9uZXdzLzIwMjQvMDMvNi83NDQ1MjY1Lw&amp;ntb=1 порушення
Марія Захарові заперечила інформацію про таємну зустріч...
27.09.2025 20:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BOMnqxD10pQ&t=25s

21 год тому
СЕЙЧАС! Корабли РФ АТАКУЮТ страны Балтии, Данию и Британию!
27.09.2025 20:24 Ответить
Пані, я не запитую (вчергове), навіщо ви рекламуєте тут контент мовою вбивць і окупантів.

Але чи розумієте Ви, що такі заголовки призначені для дебілів?

>> СЕЙЧАС! Корабли РФ АТАКУЮТ страны Балтии, Данию и Британию
27.09.2025 20:45 Ответить
Ага, контент від цього опудала

https://news.novyny.live/vidomii-***********-televeduchii-vtik-za-kordon-140048.html Відомий український телеведучий втік за кордон
27.09.2025 20:50 Ответить
 
 