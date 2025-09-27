Из-за дрона главный аэропорт Нидерландов закрывал взлетную полосу, - СМИ
Днем субботы, 27 сентября, на аэродроме "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
Об этом сообщает NOS, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что около 12:10 к диспетчерам воздушного движения поступило несколько сигналов от пилотов, которые видели дрон на высоте примерно 150 метров.
Для поисков беспилотника привлекли несколько подразделений полицейских и вертолет. Однако ни дрон, ни его оператора найти не удалось. Представитель полиции предположил, что это "вероятно, кто-то из любителей", ведь после этого дрон больше не наблюдали.
Из-за дрона авиадвижение на одной из полос аэропорта перенаправляли на другую полосу в течение 45 минут. Около 13:00 полосу снова открыли.
Полет дронов над аэропортом Схипхол и вокруг него запрещен, поскольку это представляет опасность для авиации.
