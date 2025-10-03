В Германии судно "теневого флота" РФ подозревают в запуске дронов, замеченных над Килем, - Spiegel

Немецкие следователи расследуют вероятную связь между грузовым судном, которое может быть связано с РФ, и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над северной федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

По данным следователей, когда над городом Киль были замечены дроны, судно находилось в Балтийском море, в нескольких десятках километров от городских портов, но за пределами территориальных вод Германии.

Отмечается, что технические характеристики корабля, который шел под флагом одной из стран Карибского бассейна, позволяют запускать и приземлять в том числе и беспилотники с неподвижным крылом, которые внешне напоминают самолеты.

Издание пишет, что после прохождения Кильской бухты судно взяло курс на восток и через несколько дней вошло в один из российских портов.

Следователи предполагают, что корабль может входить в "теневой флот" РФ, который применяется для обхода санкций при перевозке нефти. Кроме того, экипаж судна преимущественно состоял из граждан России, а его владелец проживает в одной из стран Балтии, отмечают источники Der Spiegel.

Сообщается, что ранее на севере Германии уже замечали суда, которые также могли применяться для запуска дронов.

В частности, в начале сентября немецкие правоохранители задержали зарегистрированное в Эстонии грузовое судно Scanlark. Сейчас они проводят расследование в отношении пяти российских членов экипажа корабля.

По предварительным данным, в конце августа, запущенный со Scanlark дрон пролетел над кораблем военно-морского флота ФРГ и, "предположительно, целенаправленно" его изучал.

Экипаж подозревают в "шпионской деятельности с целью диверсии" и "съемке, угрожающей безопасности". Немецкие следователи предполагают, что корабль также может принадлежать к российскому "теневому флоту".

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн, которая расположена недалеко от Дании, зафиксировали неизвестные дроны.

