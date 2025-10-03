У Німеччині судно "тіньового флоту" РФ підозрюють у запуску дронів, помічених над Кілем, - Spiegel

Німецькі слідчі розслідують ймовірний зв'язок між вантажним судном, яке може бути пов'язаним з РФ, і групою дронів, які наприкінці вересня були помічені над північною федеральною землею Шлезвіг-Гольштейн.

Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в правоохоронних органах країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, коли над містом Кіль були помічені дрони, судно перебувало в Балтійському морі, в декількох десятках кілометрів від міських портів, але за межами територіальних вод Німеччини.

Зазначається, що технічні характеристики корабля, який йшов під прапором однієї з країн Карибського басейну, дозволяють запускати і приземляти в тому числі і безпілотники з нерухомим крилом, які зовні нагадують літаки.

Видання пише, що після проходження Кільської бухти судно взяло курс на схід і через кілька днів увійшло в один з російських портів.

Слідчі припускають, що корабель може входити в "тіньовий флот" РФ, який застосовується для обходу санкцій при перевезенні нафти. Крім того, екіпаж судна переважно складався з громадян Росії, а його власник проживає в одній з країн Балтії, зазначають джерела Der Spiegel.

Повідомляється, що раніше на півночі Німеччини вже помічали судна, які також могли застосовуватися для запуску дронів.

Так, на початку вересня німецькі правоохоронці затримали зареєстроване в Естонії вантажне судно Scanlark. Зараз вони проводять розслідування щодо п'яти російських членів екіпажу корабля.

За попередніми даними, в кінці серпня, запущений зі Scanlark дрон пролетів над кораблем військово-морського флоту ФРН і, "імовірно, цілеспрямовано" його вивчав.

Екіпаж підозрюють у" шпигунській діяльності з метою диверсії" і "зйомці, що загрожує безпеці". Німецькі слідчі припускають, що корабель також може належати до російського "тіньового флоту".

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.

