У Німеччині підозрюють навмисне обстеження критичної інфраструктури дронами РФ, - ЗМІ
Німецька влада розслідує випадки появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн.
Про це повідомляє Spiegel із посиланням на внутрішню записку, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, польоти могли бути навмисними та мати на меті обстеження цих об’єктів.
Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.
Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.
Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак підтвердила розслідування за підозрою у шпигунстві, однак відмовилася розкривати подробиці. Аналогічно, федеральне МВС Німеччини не надало деталей щодо інциденту.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.
Ну знищать рашисти кілька ТЕЦ, заводів та складів - це ж не привід ескалувати?
Не переживайте, німці не будуть скорочувати свої війська, знищувати ракетні програми і всі бюджетні гроші витрачати на "велике крадівництво". Це можуть зробити тільки вумні українці зі своїм Лідером під час війни.