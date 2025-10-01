У Німеччині підозрюють навмисне обстеження критичної інфраструктури дронами РФ, - ЗМІ

Німецька влада розслідує випадки появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн.

Про це повідомляє Spiegel

За попередніми даними, польоти могли бути навмисними та мати на меті обстеження цих об’єктів.

Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.

Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.

Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак підтвердила розслідування за підозрою у шпигунстві, однак відмовилася розкривати подробиці. Аналогічно, федеральне МВС Німеччини не надало деталей щодо інциденту.

