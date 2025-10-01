УКР
У Німеччині підозрюють навмисне обстеження критичної інфраструктури дронами РФ, - ЗМІ

Прапор Німеччини

Німецька влада розслідує випадки появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури у федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на внутрішню записку, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, польоти могли бути навмисними та мати на меті обстеження цих об’єктів.

Дрони зафіксували 25 вересня після 21:00. Спочатку два невеликі апарати літали над заводом концерну Thyssenkrupp, пізніше група дронів - над університетською клінікою Кіля. Після 22:00 подібні апарати з’явилися над прибережною електростанцією та Північно-Східним каналом, а також над Кільською затокою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари українських дронів "вибили" чверть потужностей російських НПЗ, дефіцит бензину сягає 20%, – росЗМІ

Крім того, безпілотники пролітали над будівлею парламенту землі у Кілі та спостерігали за нафтопереробним заводом Heide, який постачає гас до аеропорту Гамбурга. За спостереженнями поліції, дрони рухалися паралельними траєкторіями, що може свідчити про спробу точних вимірювань.

Міністерка внутрішніх справ Шлезвіг-Гольштайну Забіне Зюттерлін-Ваак підтвердила розслідування за підозрою у шпигунстві, однак відмовилася розкривати подробиці. Аналогічно, федеральне МВС Німеччини не надало деталей щодо інциденту.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіґ-Гольштайн, яка розташована неподалік Данії, зафіксували невідомі дрони.

Ти глянь які німці ерудити , їм знадобилось лиш 4 дні щоб вичислити що їх навмисне обстежують.
показати весь коментар
01.10.2025 10:40 Відповісти
Ви, головне, не ескалуйте!
Ну знищать рашисти кілька ТЕЦ, заводів та складів - це ж не привід ескалувати?
показати весь коментар
01.10.2025 10:42 Відповісти
Кацапи роблять все, щоб залякати європейські країни і щоб ті відмовилися передавати нам більшість систем ППО та антидронову зброю і залишали її в себе для свого захисту. Бо на НАТО кацап не нападе ніколи, тонка в нього кишка.
показати весь коментар
01.10.2025 10:59 Відповісти
Нехай підозрюють і далі. Кацапи швидше до них прийдуть без стуку в двері
показати весь коментар
01.10.2025 11:45 Відповісти
Кацапи ніколи не прийдуть до Німеччини, просто своїми провокативними діями змусять уряд Німеччини менше допомагати Україні, а залишити гроші і зброю для свого захисту.
Не переживайте, німці не будуть скорочувати свої війська, знищувати ракетні програми і всі бюджетні гроші витрачати на "велике крадівництво". Це можуть зробити тільки вумні українці зі своїм Лідером під час війни.
показати весь коментар
01.10.2025 11:56 Відповісти
Цікаво, Меркель добре спить? Гнида
показати весь коментар
01.10.2025 11:55 Відповісти
 
 