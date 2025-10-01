Удари українських дронів "вибили" чверть потужностей російських НПЗ, дефіцит бензину сягає 20%, – росЗМІ

Удари українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів (НПЗ) у Росії, дефіцит пального на внутрішньому ринку сягає 20% споживання.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу, повідомляє The Moscow Times із посиланням на РБК.

Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину та дизпалива, впав на 6% у серпні та ще на 18% у вересні.

Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним: він перевищив рекорд серпня (23%, 206 тисяч тонн на добу), а також попередні рекорди травня 2022 року (196 тисяч тонн на добу) та травня 2020 року (164 тисячі тонн на добу), свідчать підрахунки аналітиків.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

Зокрема, у вересні ще чотири російські НПЗ зупинили виробництво після нальотів БПЛА. Серед них – "Кінеф" у Ленінградській області, що посідає друге місце за потужністю в Росії, а також Рязанський НПЗ "Роснєфті", що входить до топ-5 найбільших. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ, а 22 вересня – Астраханський ГПЗ "Газпрому".

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де з початку тижня заборонили продавати більше 30 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Як повідомлялося, для протидії дефіциту уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт бензину за межі країни до кінця року. Вона поширюватиметься на всіх експортерів, включно з виробниками. Також заборонено експорт дизпалива для всіх, крім виробників.

Крім того, російський уряд приготувався розпочати закупівлі пального за кордоном: для цього на рівні ЄАЕС було скасовано ввізне мито на бензин, дизпаливо та авіагас.