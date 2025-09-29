Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: У Москві почало дорожчати пальне на заправках

Зростання цін на АЗС у Москві прискорилося.

Минулого тижня дизпаливо та бензин марки А-92 продемонстрували найактивніше зростання за весь місяць, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на дані Московської паливної асоціації.

Так,, середньозважена вартість дизельного палива на АЗС у столиці РФ за підсумками минулого тижня зросла на 30 копійок – до 71,45 рубля за літр, 92-го бензину – на 27 копійок, до 59,97 руб./л.

Водночас бензин марки А-95 подорожчав у середньому на 19 копійок – до 66,26 руб.

Загалом за підсумками місяця дизпаливо на АЗС у Москві подорожчало на 63 копійки, 92-й бензин– на 63 копійки, 95-й – на 57 копійок.

Зауважимо, що зростання роздрібних цін на бензин у РФ стримує механізм "паливного демпфера", який передбачає компенсації від держави за продаж палива всередині країни за фіксованою ціною, нижчою від ринкової. Однак це збільшує навантаження на російський бюджет.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.

Через це російський уряд вимушений продовжити заборону експорту бензину до кінця 2025 року для всіх учасників ринку, а також заборонити експорт дизельного пального для всіх компаній, за винятком виробників.