Пісторіус про збиття дронів: Бундесвер не може бути всюди, де з’являються безпілотники

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про досягнення значного прогресу у галузі захисту країни від безпілотників.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє DW

Водночас Пісторіус зазначив, що німецькі збройні сили можуть бути відповідальними за збиття всіх дронів над країною. Він заявив, що важливо, щоб державна та федеральна поліція створили необхідні можливості для протидії безпілотникам.

"Бундесвер не може бути всюди у Німеччині, де з’являються безпілотники, і збивати їх. Набагато важливіше, щоб державна та федеральна поліція створили необхідні можливості для роботи на певній висоті", - сказав глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус також висловив скептицизм щодо планів міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добріндта створити центр захисту від дронів.

"Цей центр відповідав би лише за потенційну загрозу від безпілотників. Однак ми повинні очікувати, що може бути кілька сценаріїв загрози. Тому нам насамперед потрібна спільна цілодобова 360-градусна ситуаційна обізнаність", – сказав німецький міністр.

Також Пісторіус додав, що наразі безпілотники, які спостерігалися над країною, не становили жодної конкретної загрози.

На його думку, Росія намагається створити невизначеність, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти безпілотників.

"Йдеться про провокації, наведення страху та викликання суперечливих дебатів. Путін знає Німеччину дуже, дуже добре, як нам всім відомо. Він також знає німецькі інстинкти та рефлекси", – сказав Пісторіус.

Коментуючи припущення німецької розвідки про те, що Росія буде в змозі атакувати країну НАТО до 2029 року, Пісторіус сказав, що "це зовсім не означає, що Путін обов’язково вдасться до цього кроку".

Німецький міністр додав, що хоча можна сподіватися на найпозитивніший сценарій, "потрібно також готуватися до найгіршого".

Дрони над Німеччиною

Нагадаємо, що через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

