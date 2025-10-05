УКР
Новини Дрони над Німеччиною
208

Німеччина створить підрозділ поліції, який займатиметься боротьбою з дронами

дрон

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами.

Про це німецький міністр заявив на конференції Munich Migration Meeting, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції задля протидії дронам", - сказав Добріндт.

За словами посадовця, підконтрольне йому відомство готове вступити в "гонку озброєнь", протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір "наділити повноваженнями, озброїти і об'єднати" компетентні органи.

Очікується, що поліція отримає нове обладнання, а Бундесвер після ухвалення вже анонсованих змін до закону про безпеку повітряного простору матиме юридичні повноваження допомагати поліції збивати дрони.

За словами міністра, також буде створено "підрозділ з розробки та досліджень", який "зможе технологічно розібратися" в питанні захисту від дронів.

"У цьому напрямку проводитиметься співпраця з Ізраїлем і Україною, а також з нашими європейськими друзями і Єврокомісією", - додав Добріндт.

Нагадаємо, що через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Читайте також: БпЛА над аеропортом Мюнхена: дрони виявилися військовими, – Bild

Топ коментарі
+2
Це викликає тільки сміх!
Та путін їх так на коліна поставить, завтра заблокує всі аєропорти ФРН і економіці пздц..Через такі неадекватні реакції ми побачимо тільки ескалацію, путін хоче показати слабкість Європи.
05.10.2025 00:42 Відповісти
+1
Поліції? А-а-а-а-а, федеральної...
Ну-ну....
05.10.2025 00:35 Відповісти
+1
Сили безпілотних систем Бундесвера повинні стати ядром армії Німеччини.
Поліція лише допомагатиме СБС Бундесвера в окремих випадках.
05.10.2025 00:51 Відповісти
Так, поліції, що у взаємодії із Бкндеверрм, буде збивати дрони.
Дрони різні бувають. Ті, що зараз літають над льотовищами- ФПВ, чи щось подібне. Запускають із сусіднього будинку. Завдання номер один- оперативно встановити, хто запускає, вхопити.
Якщо уявити, що будуть запущені ШАХЄДИ, з моря наприклад, тот там є свій протокол вже у військових. Ці протоколи також переглядають. Що там буде за вид озброєнь для ураження - час покаже.
05.10.2025 00:56 Відповісти
А де написано про протоколи військових?

Демон..морем..на бундесів..ото у Вас бурхлива фантазія..
05.10.2025 01:45 Відповісти
Згодна, якась по дебільному..
05.10.2025 01:40 Відповісти
Та чи не пох.
05.10.2025 01:22 Відповісти
ціль Путіна - Европа і США настільки в вогні що уже не до України і поки він діє супер успішно
05.10.2025 01:34 Відповісти
Європа і США? Ви дійсно в це вірите? 🥴
05.10.2025 01:37 Відповісти
поліції дозволять з табєльної стріляти по дронам. Але тільки якщо стрільба ведеться у бік моря, а то насєлєніє обурюється що кулі падають на землю.
05.10.2025 01:39 Відповісти
 
 