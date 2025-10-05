Німеччина створить підрозділ поліції, який займатиметься боротьбою з дронами

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з дронами.

Про це німецький міністр заявив на конференції Munich Migration Meeting, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції задля протидії дронам", - сказав Добріндт.

За словами посадовця, підконтрольне йому відомство готове вступити в "гонку озброєнь", протиставляючи загрозі з боку дронів нові засоби боротьби з ними. Для цього міністр має намір "наділити повноваженнями, озброїти і об'єднати" компетентні органи.

Очікується, що поліція отримає нове обладнання, а Бундесвер після ухвалення вже анонсованих змін до закону про безпеку повітряного простору матиме юридичні повноваження допомагати поліції збивати дрони.

За словами міністра, також буде створено "підрозділ з розробки та досліджень", який "зможе технологічно розібратися" в питанні захисту від дронів.

"У цьому напрямку проводитиметься співпраця з Ізраїлем і Україною, а також з нашими європейськими друзями і Єврокомісією", - додав Добріндт.

Нагадаємо, що через численні інциденти з безпілотниками в Європі Німеччина вирішила створити Центр захисту від дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

