РУС
Новости Дроны над Германией
500 15

Германия создаст подразделение полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами

дрон

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами.

Об этом германский министр заявил на конференции Munich Migration Meeting, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции для противодействия дронам", - сказал Добриндт.

По словам чиновника, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ожидается, что полиция получит новое оборудование, а Бундесвер после принятия уже анонсированных изменений в закон о безопасности воздушного пространства будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.

По словам министра, также будет создано "подразделение по разработке и исследованиям", которое "сможет технологически разобраться" в вопросе защиты от дронов.

"В этом направлении будет проводиться сотрудничество с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией", - добавил Добриндт.

Напомним, что из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Читайте также: БпЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, - Bild

Автор: 

Германия (7303) дроны (4955)
