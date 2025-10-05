Германия создаст подразделение полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт анонсировал создание подразделения федеральной полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами.
Об этом германский министр заявил на конференции Munich Migration Meeting, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы создадим собственное подразделение в федеральной полиции для противодействия дронам", - сказал Добриндт.
По словам чиновника, подконтрольное ему ведомство готово вступить в "гонку вооружений", противопоставляя угрозе со стороны дронов новые средства борьбы с ними. Для этого министр намерен "наделить полномочиями, вооружить и объединить" компетентные органы.
Ожидается, что полиция получит новое оборудование, а Бундесвер после принятия уже анонсированных изменений в закон о безопасности воздушного пространства будет иметь юридические полномочия помогать полиции сбивать дроны.
По словам министра, также будет создано "подразделение по разработке и исследованиям", которое "сможет технологически разобраться" в вопросе защиты от дронов.
"В этом направлении будет проводиться сотрудничество с Израилем и Украиной, а также с нашими европейскими друзьями и Еврокомиссией", - добавил Добриндт.
Напомним, что из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.
Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.
По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.
Ну-ну....
Дрони різні бувають. Ті, що зараз літають над льотовищами- ФПВ, чи щось подібне. Запускають із сусіднього будинку. Завдання номер один- оперативно встановити, хто запускає, вхопити.
Якщо уявити, що будуть запущені ШАХЄДИ, з моря наприклад, тот там є свій протокол вже у військових. Ці протоколи також переглядають. Що там буде за вид озброєнь для ураження - час покаже.
Демон..морем..на бундесів..ото у Вас бурхлива фантазія..
Та путін їх так на коліна поставить, завтра заблокує всі аєропорти ФРН і економіці пздц..Через такі неадекватні реакції ми побачимо тільки ескалацію, путін хоче показати слабкість Європи.
Поліція лише допомагатиме СБС Бундесвера в окремих випадках.