РУС
Дроны над Германией
5 279 26

БПЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, – Bild

дрони

Зафиксированные вечером 3 октября над аэропортом в Мюнхене беспилотники были военными разведывательными аппаратами.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что вечером 3 октября аэропорт в Мюнхене во второй раз временно приостанавливал работу из-за появления беспилотников в воздушном пространстве.

По предварительной информации, это были военные разведывательные БПЛА.

Сейчас идет выяснение всех подробностей и обстоятельств появления дронов в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Читайте также: Из-за дронов вторую ночь подряд приостанавливал работу аэропорт Мюнхена, - Bild

Я глибоко стурбований. Гоовне - щоб не було екскалації.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:09 Ответить
не ну це вже не смішно ... виходить ,шо русня може робити на теріторії ЄС ,все шо вони хочуть ?...
показать весь комментарий
04.10.2025 21:14 Ответить
саме так. бо меркель-шольц напхалидо германії декілька мільйонів кацапів, серед яких було повно фсб-консерв.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:02 Ответить
Шрöдер !! Шольц ще якось допомагав Україні. Хоча був міністром при коаліції меркель , тому теж під підозрою ☝️
показать весь комментарий
04.10.2025 22:34 Ответить
Ясно. А запустили невідомі. Військові дрони можна в будь-якому воєнторзі купити
показать весь комментарий
04.10.2025 21:14 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2025 21:23 Ответить
Інформація не повна. Виявились військовими? А якої країни? Німецькі?
показать весь комментарий
04.10.2025 21:24 Ответить
Монгольські
показать весь комментарий
04.10.2025 21:28 Ответить
Я думаю, что таким образом россияне хотят дать понять европейцам, что до тех пор, пока будут проблемы с украинскими беспилотниками возле аэродромов Москвы и Питера, будут проблемы и в аэропортах стран, поддерживающих Украину.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:31 Ответить
Нарешті здогадався
показать весь комментарий
04.10.2025 21:50 Ответить
І чим конкретно ці військові дрони відрізнялися від цивільних? Погонами?
показать весь комментарий
04.10.2025 21:31 Ответить
за віськовими аксельбанти волочаться.
показать весь комментарий
04.10.2025 21:46 Ответить
"Нєт адъютанта бэз аксэльбанта." (с)
показать весь комментарий
04.10.2025 22:32 Ответить
Как там эти дроны вообще могли оказаться? единственный сценарий это провезти их нелегально и откуда то неподалёку запустить... это не прибрежная зона, а середина континента..
показать весь комментарий
04.10.2025 21:47 Ответить
ну так, але ж є дрони типу шахеда, який летить до 2000-2500 км. Якщо мова про менші дрони, то їх можна везти фурами (косплей укаїнської операції павутина), або іншими засобами по аналогії.
Також можна завозити дип. каналами та передавати фсб-консервам.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:08 Ответить
Запросто ! Складати на місці або з шпигунського кораблика.
У Европі сила силенна прихованих террористичних ячєєк. Боширов і петров всюдди
показать весь комментарий
04.10.2025 22:29 Ответить
Військові дрони можуть паралізувати всі пасажирські перевезення на европейскому континенті, - ****** може це зробити наприклад на Різдвяні свята. А европейськи евнухі тим часом шукають свої яйця......
показать весь комментарий
04.10.2025 21:48 Ответить
Саме страшне, що нема реакції
. Ні спільних навчань, ні ультиматумів комуністам кнр. Або хоча б прутіністам разом з Оманським гібрідним патрушевим
показать весь комментарий
04.10.2025 22:17 Ответить
Вони ж діють за прогресією !! Як гопота. Коли на наїзд або спричинену шкоду нема нема відповіді, гопота наїзжає далі і далі, підвищує ставки. Коли системно нема здатності відповісти тупому гопу - це значить гоп переможе вони розуміють лише силу
показать весь комментарий
04.10.2025 22:21 Ответить
Вся ця відсутність "дати здачу" означає що кремліни спробують покласти економіку ЄС
. Спочатку блокують аеропорти, а потім взагалі активують терористичні ячейки і далі далі...
Нато буде соплі жувати... Та хникати.. а от чому ж ми раніше не дали кілька мільярдів для ВСУ та половину складських запасів
показать весь комментарий
04.10.2025 22:26 Ответить
Сбейте один и покажите всему миру. Вот же слабоумные дауны. Это пи**ец.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:04 Ответить
Кто-нибудь подарите этим беспомощным пе*икам стингер или иглу.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:07 Ответить
Нажаль Демократичні республіки і дем.Монархії дуже довго запрягають, дуже повільно координуються!!
Аби на пору місяців припинили прийиати чайна-імпорт то прутіна б вже й слід пропав....

Хтось дуже боїться сказати правду - йде третя світова. ( Хочете називайте гібрідна, хочете - неоХолодна війна. :
Та вона вже йде)
показать весь комментарий
04.10.2025 22:16 Ответить
Виглядає так,як колись було з руцьким рекетом в ЄС : їх не чіпали ,допоки вони вже геть обнагліли.Може й тут так буде,хоча що таке обнагліти?))Дроном по військовій базі якійсь влуплять і тоді ...буде 5 стаття?))))
показать весь комментарий
04.10.2025 22:22 Ответить
а хто сплачує за цей
банкет??
500 дронів покладуть економіку Німеччини на спину
показать весь комментарий
04.10.2025 22:30 Ответить
 
 