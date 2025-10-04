БПЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, – Bild
Зафиксированные вечером 3 октября над аэропортом в Мюнхене беспилотники были военными разведывательными аппаратами.
Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание напомнило, что вечером 3 октября аэропорт в Мюнхене во второй раз временно приостанавливал работу из-за появления беспилотников в воздушном пространстве.
По предварительной информации, это были военные разведывательные БПЛА.
Сейчас идет выяснение всех подробностей и обстоятельств появления дронов в воздушном пространстве.
Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.
По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також можна завозити дип. каналами та передавати фсб-консервам.
У Европі сила силенна прихованих террористичних ячєєк. Боширов і петров всюдди
. Ні спільних навчань, ні ультиматумів комуністам кнр. Або хоча б прутіністам разом з
Оманськимгібрідним патрушевим
. Спочатку блокують аеропорти, а потім взагалі активують терористичні ячейки і далі далі...
Нато буде соплі жувати... Та хникати.. а от чому ж ми раніше не дали кілька мільярдів для ВСУ та половину складських запасів
Аби на пору місяців припинили прийиати чайна-імпорт то прутіна б вже й слід пропав....
Хтось дуже боїться сказати правду - йде третя світова. ( Хочете називайте гібрідна, хочете - неоХолодна війна. :
Та вона вже йде)
банкет??
500 дронів покладуть економіку Німеччини на спину