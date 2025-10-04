БПЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, – Bild

Зафиксированные вечером 3 октября над аэропортом в Мюнхене беспилотники были военными разведывательными аппаратами.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что вечером 3 октября аэропорт в Мюнхене во второй раз временно приостанавливал работу из-за появления беспилотников в воздушном пространстве.

По предварительной информации, это были военные разведывательные БПЛА.

Сейчас идет выяснение всех подробностей и обстоятельств появления дронов в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

