БпЛА над аеропортом Мюнхена: дрони виявилися військовими, – Bild

Зафіксовані ввечері 3 жовтня над аеропортом у Мюнхені безпілотники були військовими розвідувальними апаратами.

Про це пише видання Bild із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що ввечері 3 жовтня аеропорт у Мюнхені вдруге тимчасово призупиняв роботу через появу безпілотників у повітряному просторі.

За попередньою інформацією, це були військові розвідувальні БпЛА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі триває з'ясування всіх подробиць та обставин появи дронів у повітряному просторі.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Читайте також: Через дрони другу ніч поспіль призупиняв роботу аеропорт Мюнхена, - Bild