УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9567 відвідувачів онлайн
Новини Дрони над Німеччиною
1 649 3

БпЛА над аеропортом Мюнхена: дрони виявилися військовими, – Bild

дрони

Зафіксовані ввечері 3 жовтня над аеропортом у Мюнхені безпілотники були військовими розвідувальними апаратами.

Про це пише видання Bild із посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що ввечері 3 жовтня аеропорт у Мюнхені вдруге тимчасово призупиняв роботу через появу безпілотників у повітряному просторі.

За попередньою інформацією, це були військові розвідувальні БпЛА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі триває з'ясування всіх подробиць та обставин появи дронів у повітряному просторі.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 3 жовтня, міжнародний аеропорт Мюнхена призупиняв роботу через попередження про можливу появу дронів.

За даними порталу Flightradar24, 17 рейсів було перенаправлено на інші аеропорти. На вебсайті аеропорту зазначено, що всі вильоти сьогодні ввечері були скасовані.

Читайте також: Через дрони другу ніч поспіль призупиняв роботу аеропорт Мюнхена, - Bild

Автор: 

Німеччина (7760) дрони (5881)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я глибоко стурбований. Гоовне - щоб не було екскалації.
показати весь коментар
04.10.2025 21:09 Відповісти
не ну це вже не смішно ... виходить ,шо русня може робити на теріторії ЄС ,все шо вони хочуть ?...
показати весь коментар
04.10.2025 21:14 Відповісти
Ясно. А запустили невідомі. Військові дрони можна в будь-якому воєнторзі купити
показати весь коментар
04.10.2025 21:14 Відповісти
 
 