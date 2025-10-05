РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Дроны над Германией
702 8

Писториус о сбивании дронов: Бундесвер не может быть везде, где появляются беспилотники

Министр обороны Германии Борис Писториус об угрозах со стороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о достижении значительного прогресса в области защиты страны от беспилотников.

Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt, сообщает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Писториус отметил, что немецкие вооруженные силы могут быть ответственными за сбивание всех дронов над страной. Он заявил, что важно, чтобы государственная и федеральная полиция создали необходимые возможности для противодействия беспилотникам.

"Бундесвер не может быть везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее, чтобы государственная и федеральная полиция создали необходимые возможности для работы на определенной высоте", - сказал глава Минобороны Германии.

Писториус также выразил скептицизм относительно планов министра внутренних дел Германии Александера Добриндта создать центр защиты от дронов.

"Этот центр отвечал бы только за потенциальную угрозу от беспилотников. Однако мы должны ожидать, что может быть несколько сценариев угрозы. Поэтому нам прежде всего нужна совместная круглосуточная 360-градусная ситуационная осведомленность", - сказал немецкий министр.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также Писториус добавил, что пока беспилотники, которые наблюдались над страной, не представляли никакой конкретной угрозы.

По его мнению, Россия пытается создать неопределенность, нарушая воздушное пространство и осуществляя полеты беспилотников.

"Речь идет о провокациях, наведении страха и вызывании противоречивых дебатов. Путин знает Германию очень, очень хорошо, как нам всем известно. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", - сказал Писториус.

Комментируя предположение немецкой разведки о том, что Россия будет в состоянии атаковать страну НАТО до 2029 года, Писториус сказал, что "это вовсе не означает, что Путин обязательно прибегнет к этому шагу".

Немецкий министр добавил, что хотя можно надеяться на самый позитивный сценарий, "нужно также готовиться к худшему".

Читайте также: БпЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, - Bild

Дроны над Германией

Напомним, что из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Читайте также: Германия создаст подразделение полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами

Автор: 

Германия (7305) дроны (4967) Писториус Борис (262)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай вчаться в Резнікова з Умєровим - ці жевжики встигали зявлятися скрізь, де пNздять державні гроші.
показать весь комментарий
05.10.2025 19:51 Ответить
Бундесвер вже не той що 30 років тому
показать весь комментарий
05.10.2025 20:01 Ответить
поважаю Арміна Паппергера - людина мовчки робить свою справу і не кіздить
показать весь комментарий
05.10.2025 20:03 Ответить
Бундесвер не може - ефесбе допоможе
показать весь комментарий
05.10.2025 20:06 Ответить
Бундесхеррр, це не SS, і не Гестапо, Абвер, навіть не ХітлерЮгент ,Штазі, або збірна DDR легкої атлетики !
показать весь комментарий
05.10.2025 20:07 Ответить
Треба переходити на співробітництво з Китаєм - від Європи нічого путнього не дочекаєшся. Вони собі не можуть дати ладу.
показать весь комментарий
05.10.2025 20:16 Ответить
Поймали, и не одного. Но это оказываются обычные придурки с дронами которые летают в запретных зонах. Есть риск что ничего не было и Европа может стать посмешищем.
показать весь комментарий
05.10.2025 20:25 Ответить
цікаво, вони всі довбойоби, чи прикидаються? А якщо буде летіти декілька сотень БПЛА з бойовою частиною, то пісторіус теж буде казати що Бундесвер не може бути всюди, де з'являються безпілотники ?
показать весь комментарий
05.10.2025 20:26 Ответить
 
 