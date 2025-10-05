Писториус о сбивании дронов: Бундесвер не может быть везде, где появляются беспилотники

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о достижении значительного прогресса в области защиты страны от беспилотников.

Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt, сообщает DW, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время Писториус отметил, что немецкие вооруженные силы могут быть ответственными за сбивание всех дронов над страной. Он заявил, что важно, чтобы государственная и федеральная полиция создали необходимые возможности для противодействия беспилотникам.

"Бундесвер не может быть везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее, чтобы государственная и федеральная полиция создали необходимые возможности для работы на определенной высоте", - сказал глава Минобороны Германии.

Писториус также выразил скептицизм относительно планов министра внутренних дел Германии Александера Добриндта создать центр защиты от дронов.

"Этот центр отвечал бы только за потенциальную угрозу от беспилотников. Однако мы должны ожидать, что может быть несколько сценариев угрозы. Поэтому нам прежде всего нужна совместная круглосуточная 360-градусная ситуационная осведомленность", - сказал немецкий министр.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также Писториус добавил, что пока беспилотники, которые наблюдались над страной, не представляли никакой конкретной угрозы.

По его мнению, Россия пытается создать неопределенность, нарушая воздушное пространство и осуществляя полеты беспилотников.

"Речь идет о провокациях, наведении страха и вызывании противоречивых дебатов. Путин знает Германию очень, очень хорошо, как нам всем известно. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы", - сказал Писториус.

Комментируя предположение немецкой разведки о том, что Россия будет в состоянии атаковать страну НАТО до 2029 года, Писториус сказал, что "это вовсе не означает, что Путин обязательно прибегнет к этому шагу".

Немецкий министр добавил, что хотя можно надеяться на самый позитивный сценарий, "нужно также готовиться к худшему".

Читайте также: БпЛА над аэропортом Мюнхена: дроны оказались военными, - Bild

Дроны над Германией

Напомним, что из-за многочисленных инцидентов с беспилотниками в Европе Германия решила создать Центр защиты от дронов.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

По данным портала Flightradar24, 17 рейсов были перенаправлены на другие аэропорты. На веб-сайте аэропорта указано, что все вылеты сегодня вечером были отменены.

Читайте также: Германия создаст подразделение полиции, которое будет заниматься борьбой с дронами