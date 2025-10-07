Обговорили фінансування виробництва дронів і посилення ППО, - Шмигаль зустрівся з Послом Німеччини Томсом
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Гайко Томсом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у телеграм-каналі.
Під час зустрічі Денис Шмигаль привітав пана Гайко Томса з призначенням і подякував Німеччині за лідерство у підтримці України.
"Першочергово ознайомив пана посла з нашими потребами — фінансування виробництва дронів і посилення ППО. Ми маємо активізувати тиск на рф у вигляді санкцій та знищення ресурсів для ведення війни", - заявив Денис Шмигаль.
Очільник Міноборони також наголосив на важливості швидкого ухвалення рішень, враховуючи посилення обстрілів перед зимовим періодом.
"Окремо обговорили співпрацю у сфері ОПК, розвиток наявних спільних підприємств і роботу над відкриттям нових. Запросив німецькі оборонні компанії до локалізації в Україні. Вдячний Німеччині за активну взаємодію", — резюмував Денис Шмигаль.
