Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль продемонстрував спроможності українського виробництва зброї премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.

інформує Цензор.НЕТ.

"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", - зазначив він.





За словами очільника Міноборони, дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що ми виробляємо зараз, і те, що готові виробляти спільно з партнерами.

"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", - додав Шмигаль.

Так, під час презентації виробів українського ОПК західним партнерам, міністр оборони України продемонстрував їм ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Пекло" та морський дрон "Magura V7", споряджений ракетами "повітря-повітря" Р-73.

