УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10094 відвідувача онлайн
Новини Фото Зброя України Українська ракета Довгий Нептун ОПК України Індустрія дронів
3 089 28

Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль продемонстрував спроможності українського виробництва зброї премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", - зазначив він.

Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото
Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото

За словами очільника Міноборони, дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що ми виробляємо зараз, і те, що готові виробляти спільно з партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль і прем’єр Нідерландів Схооф відвідали українське підприємство з виробництва дронів-камікадзе. ФОТО

"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", - додав Шмигаль.

Так, під час презентації виробів українського ОПК західним партнерам, міністр оборони України продемонстрував їм ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Пекло" та морський дрон "Magura V7", споряджений ракетами "повітря-повітря" Р-73.

Читайте також: Українська DELTA стала основною системою управління для об’єднаної команди на навчаннях НАТО

Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото
Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото
Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото
Ракета Довгий Нептун та ракета-дрон: Шмигаль показав фото

Автор: 

Литва (2575) зброя (7773) ракети (4208) дрони (5930) Шмигаль Денис (4829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
- А ви ракетами стріляєте?
- Ні, тільки показуємо!
- Красівоє!
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
+11
Піар - наше фсьо...
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
+11
Десь поділись Паляниця, Рута і Трембіта. Вистріляли всі, певно.
показати весь коментар
07.10.2025 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- А ви ракетами стріляєте?
- Ні, тільки показуємо!
- Красівоє!
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
Десь поділись Паляниця, Рута і Трембіта. Вистріляли всі, певно.
показати весь коментар
07.10.2025 15:44 Відповісти
Ага, всі три.
показати весь коментар
07.10.2025 15:46 Відповісти
а был лі мальчікъ ?
показати весь коментар
07.10.2025 15:57 Відповісти
Паляниця одна точно була. Її декілька разів на різноманітних виставках демонстрували. Вона один раз навіть літала.
показати весь коментар
07.10.2025 15:59 Відповісти
Все розказав і показав - звідки він знає шо в тій кучі людей немає крота
показати весь коментар
07.10.2025 15:40 Відповісти
Це власне на крота і розраховано! 😁 Щоб боявся! Якщо ракети є - ними стріляють, а не показують. От у кацапів є царь-пушка, яка не стріляє, царь-колокол, який не дзвонить... Щате можна не лише дивитись, а й фоткатися з тими експонатами.
показати весь коментар
07.10.2025 15:49 Відповісти
Не так багато в нас цехів і КБ - шоб ми такі заманухи показували
показати весь коментар
07.10.2025 15:55 Відповісти
це демонстраційний показ муляжів
реальні бойові засоби ніхто виставляти не буде - виробники з головою дружать
показати весь коментар
07.10.2025 15:59 Відповісти
Виробники дружать - я за владоможців
показати весь коментар
07.10.2025 16:02 Відповісти
а хто надасть блазням реальний бойовий засіб?
муляж - так
показати весь коментар
07.10.2025 16:03 Відповісти
Тривожно якось за ці показухи- саме то шо не потребує ніяких доказів - це удар по рашці
показати весь коментар
07.10.2025 16:08 Відповісти
цирково-естрадні блазні інакше не вміють
показати весь коментар
07.10.2025 16:09 Відповісти
Ну чому не багато? 😁 У нас на будь-якому солідному автосервісі можуть з труби і металопрофілю не лише зварити, а й гарно пофарбувати. 😁 Причому довільної форми, аби лише фантазія дозволяла. Звичайно, воно не полетить. Але от так на стенді показати - буде достатньо. 😊
показати весь коментар
07.10.2025 16:16 Відповісти
Виглядає так наче шмиголь сам власноруч точив клепав ті деталі в цеху..із за цих піарних дебілів і прильоти постійно
показати весь коментар
07.10.2025 15:41 Відповісти
Піар - наше фсьо...
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
в автопромі нема золотих унітазів
показати весь коментар
07.10.2025 15:46 Відповісти
нєнє!
взагалі не так.
презентує бидлу.
розказує бидлу, що от от ось ось.
але, все бабло мінчдічу в унітаз.

а, микола, викрадений тцк, мерзне голодує та хворіє в окопі з автоматом та саперною лопатою.
показати весь коментар
07.10.2025 15:46 Відповісти
Не перегибай! Умовний "Микола" спочатку голосував за яника, потім за зелю, потім петляв від ТЦК, а коли відправили служити - начав розганяти зраду!
У мене двоє на фронті (один з 25.02.2022 р.) - взуті, вдіті, накормлені, зброя є, да - важко, а то що в окопі немає опалення, то і є війна...
показати весь коментар
07.10.2025 16:09 Відповісти
а батьки Миколи голосували за депутатів призначених райкомом,потім голосували за Кравчука,який вже накрався,а Чорновіл тюремщик і гвалтівник,потім за крєпкава хазяйствєнніка,рудого промишлєнніка Кучму...
показати весь коментар
07.10.2025 16:15 Відповісти
Шмигаль показує НАТО Довгого Нептуна в Full HD.
показати весь коментар
07.10.2025 15:42 Відповісти
нє!
ну, он же, на фтото є.
на 3d принтері надруковано!
показати весь коментар
07.10.2025 15:47 Відповісти
Ти кацапам їх демонструй, лантух!
показати весь коментар
07.10.2025 15:44 Відповісти
що ж їх демонструвати,як там лише пофарбовані корпуси???
показати весь коментар
07.10.2025 16:13 Відповісти
Цікаво, скільки треба хвилин щоб визначити локацію, куди поїхала вся ця здоровенна делегація чиновників, їх помічників, водіїв і купи автомобілів.
показати весь коментар
07.10.2025 15:48 Відповісти
Це вже щось нове презентують? Як і попередній потік ракет,в одиничному,виставковому екземплярі,без начинки?
показати весь коментар
07.10.2025 16:12 Відповісти
Ого
показати весь коментар
07.10.2025 16:17 Відповісти
Показали, побачили, забудьте. Зегнидарій окрім дешевого піару не нащо більше не здатен, хіба ще мародерити, саботувати і брехати то вся їхня гнила сутність.
показати весь коментар
07.10.2025 16:21 Відповісти
 
 