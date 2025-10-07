Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж
Індустрія дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль продемонстрував спроможності українського виробництва зброї премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", - зазначив він.
За словами очільника Міноборони, дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що ми виробляємо зараз, і те, що готові виробляти спільно з партнерами.
"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", - додав Шмигаль.
Так, під час презентації виробів українського ОПК західним партнерам, міністр оборони України продемонстрував їм ПКР "Нептун-Д", ракету-дрон "Пекло" та морський дрон "Magura V7", споряджений ракетами "повітря-повітря" Р-73.
- Ні, тільки показуємо!
- Красівоє!
реальні бойові засоби ніхто виставляти не буде - виробники з головою дружать
муляж - так
П.С.
Наприклад, в автопромі - спочатку проєктують, випробують, а потім - презентують і виробляють.
Наша влада все робить навпаки, спочатку презентує, потім випробує, а до виробництва черга так і не доходе...
взагалі не так.
презентує бидлу.
розказує бидлу, що от от ось ось.
але, все бабло мінчдічу в унітаз.
а, микола, викрадений тцк, мерзне голодує та хворіє в окопі з автоматом та саперною лопатою.
У мене двоє на фронті (один з 25.02.2022 р.) - взуті, вдіті, накормлені, зброя є, да - важко, а то що в окопі немає опалення, то і є війна...
ну, он же, на фтото є.
на 3d принтері надруковано!